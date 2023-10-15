Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что информация о характере повреждений вражеского судна уточняется. Следует заметить, что судно было повреждено дважды – 11 и 13 октября, пишет 24 Канал.
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Что известно о повреждении "Павла Державина"
Что касается места пребывания "Павла Державина" – он направляется в Новороссийск в пункт базирования, где, вероятнее всего, получит ремонт после этих случаев. Мы официально подтверждаем лишь дважды поражение "Павла Державина" и поражение "Николая Муру", которого тоже оттащили, но уже в крымские порты,
– заявил Дмитрий Плетенчук.
Спикер объяснил, что, несмотря на повреждения, "Павел Державин" идет своим ходом. В Новороссийск его направили потому, что враг рассредоточил корабельный состав, который есть в Азово-Черноморском регионе, по всем базам, кроме Севастопольской. Ведь в последней – враги не чувствуют себя в безопасности.
Решение враги приняли раньше, ведь эти корабли не принимают непосредственное участие в боевых действиях. Так что их рассредоточили, чтобы обезопасить.
Однако "Павлу Державину" не повезло – он получил повреждение во время дежурства.
Что известно об атаках Киева по вражеским кораблям
- Российский корабль "Павел Державин" был поврежден 11 октября. Уже 13 октября Служба безопасности вместе с Военно-морскими силами ВСУ ударила по "Павлу Державину" и буксиру "Николай Муру".
- Дмитрий Плетенчук рассказал, что характер повреждений судов уточняют, а что касается обстоятельств, то Военно-морские силы не предоставляют информации. Однако сообщили, что суда поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением
- Кстати, "Павел Державин" является патрульным кораблем проекта 22160 "Василий Быков". В свою очередь "Николай Муру" является спасательным буксиром, который назвали в честь российского профессора, "обеспечивавшего живучесть боевых кораблей".