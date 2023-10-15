В ВМС рассказали, где находится вражеский корабль "Павел Державин" после поражения
Украина поразила вражеский корабль "Павел Державин" дважды за неделю. После этого патрульный корабль врага отошел на несколько километров от места инцидента.
Спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что информация о характере повреждений вражеского судна уточняется. Следует заметить, что судно было повреждено дважды – 11 и 13 октября, пишет 24 Канал.
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Что известно о повреждении "Павла Державина"
Что касается места пребывания "Павла Державина" – он направляется в Новороссийск в пункт базирования, где, вероятнее всего, получит ремонт после этих случаев. Мы официально подтверждаем лишь дважды поражение "Павла Державина" и поражение "Николая Муру", которого тоже оттащили, но уже в крымские порты,
– заявил Дмитрий Плетенчук.
Спикер объяснил, что, несмотря на повреждения, "Павел Державин" идет своим ходом. В Новороссийск его направили потому, что враг рассредоточил корабельный состав, который есть в Азово-Черноморском регионе, по всем базам, кроме Севастопольской. Ведь в последней – враги не чувствуют себя в безопасности.
Решение враги приняли раньше, ведь эти корабли не принимают непосредственное участие в боевых действиях. Так что их рассредоточили, чтобы обезопасить.
Однако "Павлу Державину" не повезло – он получил повреждение во время дежурства.
Что известно об атаках Киева по вражеским кораблям
- Российский корабль "Павел Державин" был поврежден 11 октября. Уже 13 октября Служба безопасности вместе с Военно-морскими силами ВСУ ударила по "Павлу Державину" и буксиру "Николай Муру".
- Дмитрий Плетенчук рассказал, что характер повреждений судов уточняют, а что касается обстоятельств, то Военно-морские силы не предоставляют информации. Однако сообщили, что суда поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением
- Кстати, "Павел Державин" является патрульным кораблем проекта 22160 "Василий Быков". В свою очередь "Николай Муру" является спасательным буксиром, который назвали в честь российского профессора, "обеспечивавшего живучесть боевых кораблей".