У Павлограді прогриміли вибухи: у напрямку міста летіла балістика

У Павлограді, що в Дніпропетровській області, ввечері 22 лютого пролунали вибухи. До цього у місті оголошували повітряну тривогу.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Павлограді 22 лютого?

Тривогу у Павлоградському районі оголосили ще о 18:13. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння,

– писали військові.

Уже о 18:31 кореспонденти Суспільного повідомили, що у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. За даними моніторів, попередньо, ворог міг пустити балістику з Єйська у Росії.

Моніторингові спільноти писали про щонайменше 2 ворожі цілі, які летіли в напрямку Павлограда.

"Вибухи в Павлоградському районі, 2 балістики з Єйська. Загроза триває до відбою", – зазначили у телеграм-каналі monitor.