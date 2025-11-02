"Гра на нервах Путіна": чи отримає Україна Tomahawk після обнадійливого рішення Пентагону

У Пентагоні заявили, що можливе надання Україні крилатих ракет Tomahawk не вплине на обороноздатність США. Це викликало хвилю обговорень у Вашингтоні й Києві, адже вперше йдеться про офіційний технічний дозвіл.

Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що наразі рішення не ухвалене. На його думку, мова радше про політичну гру Дональда Трампа, спрямовану на тиск на Володимира Путіна.

Дивіться також Україна отримає німецькі ЗРК Patriot вже найближчими днями

Що означає висновок Пентагону щодо Tomahawk?

У Пентагоні наголосили, що передача Україні ракет Tomahawk не зашкодить обороноздатності США. Це технічний висновок, який відкриває можливість для ухвалення політичного рішення у Білому домі. У Вашингтоні його розцінили як перший крок до потенційного розблокування теми далекобійної зброї для України.

Якби лідер американської нації мав намір посилити Україну, він би прийняв це рішення, і все було б вирішено. Але на даному етапі ми маємо рішення президента Сполучених Штатів не давати поки що українцям Tomahawk,

– пояснив Лакійчук.

Він нагадав, що розмови про передачу цих ракет тривають уже понад рік. Адміністрація Джо Байдена тоді не вважала це актуальним, однак тепер питання перейшло у публічну площину, що свідчить про зміну підходів у Вашингтоні.

Трамп використовує тему Tomahawk як тиск на Путіна

Нинішні заяви не означають готовності США до реальних поставок. На його думку, Дональд Трамп використовує тему Tomahawk як політичний інструмент впливу на Кремль, щоб змусити Володимира Путіна шукати компроміс.

Така стратегія відповідає стилю Трампа, який звик діяти через демонстрацію сили. Подібні сигнали Вашингтон надсилає Кремлю, щоб перевірити реакцію російського керівництва, однак поки це більше інформаційний тиск, ніж військове рішення.

Реальні переговори про передачу ракет можливі лише тоді, коли до процесу долучаться європейські союзники. Вашингтон не планує ухвалювати такі рішення без координації з партнерами та визначених фінансових умов.

Якщо справа дійде до реальних Tomahawk, то мова йтиме про трикутник Україна, Європа, Сполучені Штати. Поки що у форматі Рамштайну або коаліції охочих ця тема не обговорюється,

– зазначив Лакійчук.

Наразі США демонструють готовність до потенційних рішень, але утримуються від кроків, які могли б спровокувати Кремль. Це дозволяє Вашингтону тримати питання відкритим і використовувати його як елемент політичної гри. Трамп намагається показати готовність діяти жорстко, аби змусити російського лідера до поступок і водночас продемонструвати виборцям власну "силову" позицію.

Це гра на путінських нервах, щоб примусити його до поступок чи принаймні сісти за стіл переговорів. Фактично перемовини за трампівською моделлю вперлися у позицію Путіна, тому він намагається тиснути, використовуючи тему Tomahawk,

– наголосив Лакійчук.

Навіть у разі зміни політичної риторики США ця тема залишатиметься інструментом впливу. Трамп застосовує оборонну політику не лише як засіб зовнішнього тиску, а і як частину власної передвиборчої кампанії.

Що відомо про ракети Tomahawk для України?