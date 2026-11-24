Что известно о самой громкой афере века и почему в этой истории не все так однозначно – расскажет 24 Канал.

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Как провернули дерзкую аферу?

Мужчина представился Дэном Купером и купил билет на рейс Northwest Orient Airlines из Портленда в Сиэтл. Он выглядел вполне обычно: темный костюм, белая рубашка, черный галстук. Во время полета он заказал бурбон с содовой, а затем передал стюардессе записку. В ней он сообщил, что у него есть бомба.

Когда женщина села рядом, пассажир открыл портфель и показал провода и красные цилиндры, похожие на взрывчатку. Он не кричал и не устраивал панику, а спокойно изложил свои требования: 200 тысяч долларов двадцатидолларовыми купюрами и четыре парашюта.

Интересно! Сумма была немалой даже по тогдашним меркам. Сегодня эти деньги эквивалентны примерно 1,5 миллиона долларов.

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После приземления в Сиэтле Купер получил выкуп и парашюты, а всех 36 пассажиров отпустил. Однако экипаж должен был остаться на борту. Мужчина приказал пилотам лететь в Мехико, но из-за необходимости дозаправки самолет взял курс на Рино. Он также выдвинул необычные требования к полету:

держать небольшую высоту,

снизить скорость,

выпустить закрылки.

Экипаж выполнял его указания, не зная, что именно задумал похититель. Кстати, имя, под которым этот человек вошел в историю, появилось из-за ошибки журналистов. Он назвался Дэном Купером, но в первых сообщениях прессы его ошибочно окрестили Д. Б. Купером. Именно это имя и закрепилось за загадочным преступником.

Как он исчез прямо во время полета?

Вечером 24 ноября самолет Boeing 727 летел над юго-западом штата Вашингтон. На улице было темно, шел дождь, а погодные условия затрудняли любой прыжок с парашютом. Примерно в 20:00 Купер опустил задний трап самолета – конструкцию, позволявшую покинуть салон через хвостовую часть. Экипаж заметил изменения в работе самолета, но не мог точно знать, что происходит сзади.

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Около 20:13 мужчина, по всей видимости, выпрыгнул в темноту с парашютом и сумкой с деньгами. Пилоты не сразу поняли, что он уже покинул борт. Когда самолет приземлился в Рино, Купера на нем не было.

Начались масштабные поиски. Следователи обследовали леса, проверяли возможный район приземления, искали парашют, деньги и любые вещи, которые могли принадлежать угонщику. Но не нашли ни его самого, ни убедительных доказательств того, что он пережил прыжок.

Купер опустил задний трап самолета / Фото Википедия

Нашли ли Д. Б. Купера и что случилось с деньгами?

В течение последующих лет ФБР проверяло многочисленные версии и возможных подозреваемых. Следователи опрашивали людей, сравнивали показания, исследовали вещественные доказательства и пытались воссоздать маршрут самолета. Однако личность мужчины так и не установили. Неожиданная зацепка появилась только в 1980 году.

Тогда восьмилетний мальчик Брайан Ингрэм отдыхал с семьей на берегу реки Колумбия и случайно наткнулся на три пачки полусгнивших двадцатидолларовых купюр. Всего там было 5 800 долларов. Серийные номера банкнот совпали с номерами денег, которые получил похититель. Это стало единственным подтвержденным свидетельством того, что часть выкупа оказалась на земле.

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Но находка породила еще больше вопросов:

Как деньги попали на берег,

почему именно там и куда делась остальная часть суммы?

Остальные купюры так и не нашли. Неизвестно, погиб ли Купер вместе с ними или смог добраться до безопасного места и потратить деньги, не привлекая внимания. В течение 45 лет ФБР прорабатывало сотни версий и многочисленные показания.

Однако 8 июля 2016 года бюро объявило, что прекращает активное расследование, чтобы направить ресурсы на другие дела. Это не означало, что загадку официально разгадали: если появятся новые вещественные доказательства, их готовы проверить.

Что могло случиться с похитителем?

До сих пор существуют две основные версии.

Согласно первой, Купер не пережил прыжка. Он мог не справиться с парашютом, заблудиться в темном лесу или погибнуть из-за холода и непогоды. К тому же мужчина прыгал в неизвестной местности, будучи одет в деловую одежду и туфли, а не в снаряжение опытного парашютиста.

Другая версия предполагает, что похититель имел военный опыт или хорошо разбирался в парашютном спорте. Он мог заранее продумать план побега, добраться до земли и скрыться под чужим именем. Однако убедительных доказательств этого нет.

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Аферу Купера помнят не только из-за пропавших денег. Она заставила авиационную отрасль пересмотреть правила безопасности. На самолетах Boeing 727 начали устанавливать специальный механизм, известный как "лопатка Купера" (Cooper vane). Он не позволял опускать задний трап во время полета, поэтому повторить трюк стало значительно сложнее.



На протяжении 45 лет ФБР рассматривало сотни версий / Фото Википедия

Прошло 55 лет, но главные вопросы остались без ответа: кем был человек, назвавшийся Дэном Купером, выжил ли он после прыжка и где оказались почти все 200 тысяч долларов? Возможно, он погиб той ночью. А возможно, именно сейчас где-то в мире живет человек, который знает правду об одной из самых дерзких авиационных афер ХХ века.