Що відомо про найгучнішу аферу століття і чому в цій історії все не так однозначно – розкаже 24 Канал.

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Як провернули зухвалу аферу?

Чоловік назвався Деном Купером і придбав квиток на рейс Northwest Orient Airlines із Портленда до Сіетла. Він виглядав цілком буденно: темний костюм, біла сорочка, чорна краватка. Під час польоту він замовив бурбон із содовою, а згодом передав стюардесі записку. У ній повідомив, що має бомбу.

Коли жінка сіла поруч, пасажир відкрив портфель і показав дроти та червоні циліндри, схожі на вибухівку. Він не кричав і не влаштовував паніки, а спокійно пояснив свої вимоги: 200 тисяч доларів двадцятидоларовими купюрами та чотири парашути.

Цікаво! Сума була чималою навіть за тодішніми мірками. Сьогодні ці гроші еквівалентні приблизно 1,5 мільйона доларів.

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Після приземлення в Сіетлі Купер отримав викуп і парашути, а всіх 36 пасажирів відпустив. Однак екіпаж мав залишитися на борту. Чоловік наказав пілотам летіти до Мехіко, але через необхідність дозаправлення літак узяв курс на Ріно. Він також висунув незвичні вимоги до польоту:

тримати невелику висоту,

знизити швидкість,

випустити закрилки.

Екіпаж виконував його вказівки, не знаючи, що саме задумав викрадач. До речі, ім'я, під яким чоловік увійшов в історію, з'явилося через помилку журналістів. Він назвався Деном Купером, але в перших повідомленнях преси його помилково охрестили Д. Б. Купером. Саме це ім'я й закріпилося за загадковим злочинцем.

Як він зник посеред польоту?

Увечері 24 листопада літак Boeing 727 летів над південним заходом штату Вашингтон. Надворі було темно, йшов дощ, а погодні умови ускладнювали будь-який стрибок із парашутом. Приблизно о 20:00 Купер опустив задній трап літака – конструкцію, яка дозволяла залишати салон через хвостову частину. Екіпаж помітив зміни в роботі літака, але не міг точно знати, що відбувається позаду.

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Близько 20:13 чоловік, імовірно, вистрибнув у темряву з парашутом і сумкою з грошима. Пілоти не одразу зрозуміли, що він уже залишив борт. Коли літак приземлився в Ріно, Купера на ньому не було.

Почалися масштабні пошуки. Слідчі обстежували ліси, перевіряли можливий район приземлення, шукали парашут, гроші та будь-які речі, які могли належати викрадачеві. Але не знайшли ані його самого, ані переконливих доказів того, що він пережив стрибок.

Купер опустив задній трап літака / Фото Вікіпедія

Чи знайшли Д. Б. Купера і що сталося з грошима?

Протягом наступних років ФБР перевіряло численні версії та можливих підозрюваних. Слідчі опитували людей, порівнювали свідчення, досліджували речові докази й намагалися відтворити маршрут літака. Проте особу чоловіка так і не встановили. Несподівана зачіпка з'явилася лише у 1980 році.

Тоді восьмирічний хлопчик Браян Інгрем відпочивав із родиною на березі річки Колумбія та випадково натрапив на три пачки напівзотлілих двадцятидоларових купюр. Загалом там було 5 800 доларів. Серійні номери банкнот збіглися з номерами грошей, які отримав викрадач. Це стало єдиним підтвердженим свідченням того, що частина викупу опинилася на землі.

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Але знахідка породила ще більше запитань:

Як гроші потрапили на берег,

Чому саме там і де поділася решта суми?

Інші купюри так і не знайшли. Невідомо, чи Купер загинув разом із ними, чи зміг дістатися безпечного місця й витратити гроші, не привертаючи уваги. Упродовж 45 років ФБР опрацьовувало сотні версій і численні свідчення.

Однак 8 липня 2016 року бюро оголосило, що припиняє активне розслідування, аби спрямувати ресурси на інші справи. Це не означало, що загадку офіційно розгадали: якщо з'являться нові речові докази, їх готові перевірити.

Що могло статися з викрадачем?

Досі існують дві головні версії.

За першою, Купер не пережив стрибка. Він міг не впоратися з парашутом, загубитися в темному лісі або загинути через холод і негоду. До того ж чоловік стрибав у невідомій місцевості, маючи на собі діловий одяг і туфлі, а не спорядження досвідченого парашутиста.

Інша версія припускає, що викрадач мав військовий досвід або добре розумівся на парашутизмі. Він міг заздалегідь продумати план втечі, дістатися землі й зникнути під чужим ім'ям. Проте переконливих доказів цього немає.

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Аферу Купера пам'ятають не лише через зниклі гроші. Вона змусила авіаційну галузь переглянути правила безпеки. На літаках Boeing 727 почали встановлювати спеціальний механізм, відомий як "лопатка Купера" (Cooper vane). Він не дозволяв опускати задній трап під час польоту, тож повторити трюк стало значно складніше.



Упродовж 45 років ФБР опрацьовувало сотні версій / Фото Вікіпедія

Минуло 55 років, але головні запитання залишилися без відповіді: ким був чоловік, який назвався Деном Купером, чи вижив він після стрибка і де опинилися майже всі 200 тисяч доларів? Можливо, він загинув тієї ночі. А можливо, саме зараз десь у світі живе людина, яка знає правду про одну з найзухваліших авіаційних афер ХХ століття.