Как сложилась жизнь человека, чью фамилию знает весь мир, но историю которого помнят далеко не все, – рассказывает 24 Канал.

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Чем рисковал Цельсий во время экспедиции за Полярный круг?

В 1736 году Цельсий присоединился к французской научной экспедиции под руководством астронома Пьера Луи Мопертюи. Ее участники отправились в Лапландию, на север современной Швеции, чтобы провести измерения вблизи Полярного круга.

Ученые хотели проверить теорию Исаака Ньютона о форме Земли: действительно ли она слегка сплюснута у полюсов и выпуклая на экваторе. Работа требовала точных измерений в суровых зимних условиях, а результаты в конечном итоге подтвердили правоту Ньютона.

Но эта экспедиция была не единственным опасным увлечением ученого. Цельсий также интересовался полярным сиянием и исследовал его влияние на магнитное поле Земли. Он заметил, что во время появления небесного свечения стрелка компаса отклоняется от привычного положения. Свои наблюдения астроном описал в научных трудах, внеся вклад в изучение этого необычного природного явления.

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Почему по шкале Цельсия вода кипела при 0 градусах?

В 1742 году Цельсий представил Шведской академии наук собственную температурную шкалу. Она имела 100 делений между двумя хорошо известными точками, но была противоположной той, которой мы пользуемся сегодня: 0 градусов соответствовали температуре кипения воды, а 100 – ее замерзанию.

Это не было ошибкой. Такой порядок помогал избегать отрицательных значений при измерении привычных для Швеции низких температур. К тому же ученый стремился создать более точный способ калибровки термометров, используя воспроизводимые физические точки.

Привычное нам направление шкала приобрела уже после смерти Цельсия. Часто это изменение связывают со шведским ботаником Карлом Линнеем, который в 1745 году использовал термометр с нулем на отметке замерзания воды и 100 градусами на отметке кипения. В то же время историки науки отмечают, что в изменении шкалы принимали участие и другие исследователи и мастера-термометристы, поэтому приписывать ее исключительно Линнею не совсем правильно.

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Цельсий представил Шведской академии наук собственную температурную шкалу / Фото Википедия

Почему жизнь ученого оборвалась так рано?

Несмотря на значительный вклад в науку, Цельсий не прожил долгую жизнь. Он основал астрономическую обсерваторию в Уппсале, которая начала работу в 1741 году, продолжал наблюдать за небесными явлениями и проводить метеорологические исследования. Его также интересовала точность измерений, ведь именно длительные наблюдения за погодой помогали лучше понимать изменения климата.

25 апреля 1744 года Андерс Цельсий умер в Уппсале от туберкулеза. Ему было всего 42 года. Он не успел увидеть, насколько известным станет его имя: в 1948 году международная конференция по мерам и весам официально закрепила название "градус Цельсия" для температурной шкалы, которой сегодня пользуются в большинстве стран мира.

Так ученый, начинавший с перевернутой шкалы, навсегда вошел в историю науки. И теперь его фамилия ежедневно напоминает о человеке, который стремился измерить и объяснить окружающий мир.