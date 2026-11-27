Як склалося життя людини, чиє прізвище знає весь світ, але історію якої пам'ятають далеко не всі, – розповідає 24 Канал.

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Чим ризикував Цельсій під час експедиції за полярне коло?

У 1736 році Цельсій долучився до французької наукової експедиції під керівництвом астронома П'єра Луї Мопертюї. Її учасники вирушили до Лапландії, на північ сучасної Швеції, щоб провести вимірювання поблизу полярного кола.

Науковці хотіли перевірити теорію Ісаака Ньютона про форму Землі: чи справді вона трохи сплюснута біля полюсів і опукла на екваторі. Робота вимагала точних вимірювань у суворих зимових умовах, а результати зрештою підтвердили правоту Ньютона.

Та експедиція була не єдиним небезпечним захопленням ученого. Цельсій також цікавився полярним сяйвом і досліджував його вплив на магнітне поле Землі. Він помітив, що під час появи небесного світіння стрілка компаса відхиляється від звичного положення. Свої спостереження астроном описав у наукових працях, зробивши внесок у вивчення цього незвичайного природного явища.

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Чому за шкалою Цельсія вода кипіла за 0 градусів?

У 1742 році Цельсій представив Шведській академії наук власну температурну шкалу. Вона мала 100 поділок між двома добре відомими точками, але була протилежною до тієї, якою ми користуємося сьогодні: 0 градусів відповідали температурі кипіння води, а 100 – її замерзання.

Це не було помилкою. Такий порядок допомагав уникати від'ємних значень під час вимірювання звичних для Швеції низьких температур. До того ж учений прагнув створити точніший спосіб калібрування термометрів, використовуючи відтворювані фізичні точки.

Звичний нам напрям шкала отримала вже після смерті Цельсія. Часто цю зміну пов'язують зі шведським ботаніком Карлом Ліннеєм, який у 1745 році використовував термометр із нулем на позначці замерзання води та 100 градусами на позначці кипіння. Водночас історики науки зазначають, що у зміні шкали брали участь і інші дослідники та майстри термометрів, тому приписувати її одноосібно Ліннею не зовсім правильно.

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Цельсій представив Шведській академії наук власну температурну шкалу / Фото Вікіпедія

Чому життя вченого обірвалося так рано?

Попри значний внесок у науку, Цельсій не прожив довгого життя. Він заснував астрономічну обсерваторію в Уппсалі, яка запрацювала у 1741 році, продовжував спостерігати за небесними явищами та проводити метеорологічні дослідження. Його також цікавила точність вимірювань, адже саме тривалі спостереження за погодою допомагали краще розуміти зміни клімату.

25 квітня 1744 року Андерс Цельсій помер в Уппсалі від туберкульозу. Йому було лише 42 роки. Він не встиг побачити, наскільки відомим стане його ім'я: у 1948 році міжнародна конференція з мір і ваг офіційно закріпила назву "градус Цельсія" для температурної шкали, якою сьогодні користуються в більшості країн світу.

Так учений, який починав із перевернутої шкали, назавжди увійшов в історію науки. І тепер його прізвище щодня нагадує про людину, яка прагнула виміряти й пояснити світ навколо себе.