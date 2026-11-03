Настоящая Миранда из "Дьявол носит Prada": как Анна Винтур покорила мировые глянцевые журналы

Когда-то Анна Винтур потеряла работу в Harper's Bazaar из-за своего стиля, который назвали "слишком европейским". Этот опыт мог бы положить конец ее карьере. Однако журналистка превратила его в настоящую суперсилу и до сих пор шутит, что каждый должен быть уволен хотя бы раз, ведь это прекрасная школа жизни. Как "училась" в ней Анна Винтур, рассказываем далее в материале 24 Канала.

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От "слишком экстравагантных решений" до законодательницы моды

Анна родилась в 1949 году в Лондоне. Ее семья всегда была связана со СМИ: мама занималась общественной деятельностью, а отец занимал должность главного редактора британской газеты Evening Standard.

Еще в юном возрасте Анна решила связать свою жизнь с журналистикой. Она бросила учебу в престижной North London Collegiate, чтобы начать работать. Первые шаги Анны в карьере были довольно успешными. Вскоре она стала ассистенткой в отделе моды журнала Harper's & Queen, а позже, вдохновленная успехом в Лондоне, Анна уехала в Нью-Йорк.

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Однако американская журналистская мечта сбылась не сразу. История началась с единственного увольнения в биографии Анны. Она проработала младшим редактором по моде в Harper's Bazaar всего несколько месяцев. В издании раскритиковали ее "слишком европейский" стиль, назвав его эпатажным и непонятным целевой аудитории американского издания. Кроме того, указали и на другие ошибки.

Эта неудача могла бы сломить Анну. Однако она стала трамплином к гораздо более масштабному проекту. Уже в 1988 году Винтур заняла пост редактора американского Vogue. Это стало не только ключевым моментом в карьере Анны, но и изменило судьбу издания. Постепенно Vogue стал одним из центральных элементов массовой культуры. Свое издательское кредо Винтур описывала как: "массовость со вкусом". Она могла легко стилизовать жакет за десять тысяч долларов с джинсами за пятьдесят.

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Под руководством Анны на обложках Vogue стали появляться не только профессиональные модели, но и известные актрисы, спортсменки, женщины-политики. Как главный редактор она начала уделять внимание не только самому изданию, но и пиар-кампаниям вокруг него. В частности, запуская и перезапуская культовые мероприятия.

Если раньше бал Met Gala, направленный на сбор средств для Института костюма в Музее искусств Метрополитен, был исключительно закрытым элитарным мероприятием, то под руководством Анны он превратился в одно из главных событий года для всего мира. Сегодня этот бал часто называют "восточнопобережным ответом на премию "Оскар"".

В 2013 году Винтур заняла должность художественного руководителя в компании Condé Nast, в которую входят бренды Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair, Wired. А еще через семь лет она стала глобальным директором по контенту корпорации. В 2025 году Винтур сообщила, что покидает пост главного редактора Vogue, однако остается в Condé Nast.

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На протяжении своей карьеры Анна стала культовой фигурой массовой культуры. Она не повышала голос, но пугала ледяным молчанием. Узнаваемой деталью образа стали солнцезащитные очки, за которыми сотрудники не могли прочитать ни одной эмоции руководительницы.

Факты и легенды о работе Винтур даже увековечили ее в кинематографе. К тому времени главный редактор Vogue стала прототипом Миранды Пристли в фильме "Дьявол носит Prada".