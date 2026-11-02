Черный пиар и никаких пирожных: настоящая трагедия королевы Марии-Антуанетты

В 15 лет Мария-Антуанетта прибыла из родной Австрии во Францию, чтобы стать королевой страны. Громкая свадьба в Версале с Людовиком XVI стала началом ее конца. О правде и вымыслах в трагической биографии последней королевы читайте в материале 24 Канала.

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От блеска роскоши к полному краху

Мария-Антуанетта родилась в 1755 году в Вене. Она стала пятнадцатым ребенком императрицы Марии Терезии из династии Габсбургов и Франца I. В то время Европа переживала неспокойные времена, однако Вена оставалась одним из центров ее политической, экономической и культурной жизни.

Стремясь укрепить связи между династиями Габсбургов и Бурбонов, Мария Терезия активно заключала династические браки для своих детей. Марии-Антуанетте было всего 11 лет, когда ее руку и сердце обещали французскому дофину Людовику XVI.

Брак по доверенности состоялся через четыре года в Вене, а вторую пышную церемонию, на которую пригласили 5 тысяч гостей, провели в Версале. В то же время праздник, наполненный блеском драгоценностей, цветов и музыки, не стал началом счастливой жизни для молодоженов.

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Юная королева оказалась в эпицентре внимания и придворных интриг. Публичная жизнь давалась Марии-Антуанетте нелегко. Тем более что в браке она чувствовала себя крайне одинокой. Львиную долю своего времени королева уделяла развлечениям в кругу ближайшего окружения. В частности, существует история об идиллической ферме, созданной специально для Марии-Антуанетты, где она с фрейлинами играла в пастушек.

Молодая королева становится героиней многочисленных дешевых памфлетов, в которых ее высмеивали и распространяли ложные, а зачастую даже абсурдные слухи. Чем активнее распространялись тогдашние фейки, тем в большем количестве бед обвиняли Марию-Антуанетту.

В конце концов, дело дошло чуть ли не до того, что она, не обладая фактической властью, стала главной виновницей всего, что происходило во Франции. Хотя, конечно, страна оказалась в крайне затруднительном положении не из-за фермы или пирожных для королевы. Одной из причин финансового краха современные историки называют колониальные войны. Кроме того, самые богатые люди страны, такие как дворяне и духовенство, были фактически освобождены от налогов.

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Историки считают, что сам Людовик XVI пытался ввести хотя бы немного более справедливую систему налогообложения, однако дворянство оказывало сопротивление. Между тем в этом продолжали обвинять Марию-Антуанетту и демонизировать ее. Она стала удобной мишенью для гнева.

Долгое время королеве приписывали фразу "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Однако ни один историк не нашел реального подтверждения тому, что Мария-Антуанетта действительно произнесла эти слова.

Еще одним громким фейком о королеве стало "Дело о бриллиантовом ожерелье". Тогда мошенница приобрела фантастически дорогое украшение якобы от имени королевы. И хотя Мария-Антуанетта не имела к ожерелью никакого отношения, она стала главной жертвой масштабной аферы.

Фейки и сплетни наделили последнюю королеву Франции абсолютной властью совершать свои позорные поступки. Настоящая Мария-Антуанетта имела крайне ограниченное влияние на политические дела. В то же время ее казнь 16 октября 1793 года после месяцев клеветы, ужасов и морального террора долгое время представлялась как символ торжества справедливости.