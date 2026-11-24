Что Джо Ди Маджо пообещал Мэрилин Монро – расскажет 24 Канал.

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Как познакомились Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро?

В 1952 году общие друзья устроили им свидание вслепую. На тот момент Мэрилин уже покоряла Голливуд, а Ди Маджо был одним из самых известных бейсболистов Америки. Несмотря на разные характеры, роман развивался стремительно. 14 января 1954 года они поженились в Сан-Франциско. Однако вскоре между супругами начались конфликты.

Ди Маджо был консервативен и мечтал о спокойной семейной жизни. Ему хотелось, чтобы жена уделяла больше времени дому, тогда как Мэрилин находилась на пике славы и постоянно работала на съемочных площадках.

Последней каплей стала знаменитая сцена из фильма "Зуд седьмого года", где белое платье Монро взлетает от потока воздуха из вентиляционной решетки метро. Съемки проходили на глазах у толпы, а Ди Маджо не скрывал возмущения из-за такого внимания к жене. В октябре 1954 года Мэрилин подала на развод. Их брак продлился всего 9 месяцев.

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Сцена из фильма "Зуд седьмого года" / Фото ВВС

Почему после развода они снова сблизились?

Несмотря на расставание, Ди Маджо не исчез из жизни актрисы. В 1961 году, когда Мэрилин переживала тяжелый психологический кризис и оказалась в психиатрической клинике Нью-Йорка, именно он помог ей оттуда выбраться и поддерживал во время выздоровления.

Впоследствии бывшие влюбленные снова начали говорить о свадьбе. Летом 1962 года они планировали пожениться во второй раз, но осуществить замысел не успели. 5 августа Мэрилин Монро нашли мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Пара хотела снова пожениться / Фото Википедия

Какое обещание Джо Ди Маджо выполнял в течение 20 лет?

После смерти актрисы именно Ди Маджо организовал ее похороны, которые состоялись 8 августа 1962 года на кладбище Вествуд в Лос-Анджелесе. Он хотел, чтобы церемония прошла в частном кругу, и ограничил круг приглашенных.

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Однако самым трогательным стал другой его поступок. Ди Маджо пообещал, что не забудет Мэрилин и будет приносить ей цветы. Он сдержал слово на протяжении 20 лет: три раза в неделю на могилу актрисы доставляли свежие красные розы по его заказу. Бейсболист не афишировал этот жест и продолжал выполнять обещание, не привлекая лишнего внимания.

Почему Джо Ди Маджо больше не женился?

После смерти Мэрилин Ди Маджо больше никогда не женился. Он пережил бывшую жену на 37 лет и до конца жизни хранил память о ней. Бейсболист скончался 8 марта 1999 года в возрасте 84 лет. Ему приписывают слова, которые якобы стали последними: "Наконец-то я снова увижу Мэрилин".

Их брак продлился всего девять месяцев, но история любви не закончилась вместе с разводом. Двадцать лет красных роз стали молчаливым доказательством обещания, которое Джо Ди Маджо не нарушил.