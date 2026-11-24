Що Джо Ді Маджо пообіцяв Мерилін Монро – розкаже 24 Канал.

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Як познайомилися Джо Ді Маджо і Мерилін Монро?

У 1952 році спільні друзі влаштували їм побачення наосліп. На той момент Мерилін уже підкорювала Голлівуд, а Ді Маджо був одним із найвідоміших бейсболістів Америки. Попри різні характери, роман розвивався стрімко. 14 січня 1954 року вони одружилися в Сан-Франциско. Однак невдовзі між подружжям почалися конфлікти.

Ді Маджо був консервативним і мріяв про тихе сімейне життя. Йому хотілося, щоб дружина більше часу приділяла дому, тоді як Мерилін перебувала на піку слави й постійно працювала на знімальних майданчиках.

Останньою краплею стала знаменита сцена з фільму "Сверблячка сьомого року", де біла сукня Монро злітає від потоку повітря з вентиляційної решітки метро. Зйомки відбувалися на очах у натовпу, а Ді Маджо не приховував обурення через таку увагу до дружини. У жовтні 1954 року Мерилін подала на розлучення. Їхній шлюб тривав лише 9 місяців.

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Сцена з фільму "Сверблячка сьомого року" / Фото ВВС

Чому після розлучення вони знову зблизилися?

Попри розставання, Ді Маджо не зник із життя акторки. У 1961 році, коли Мерилін переживала важку психологічну кризу й опинилася в психіатричній клініці Нью-Йорка, саме він допоміг їй звідти вибратися та підтримував під час відновлення.

Згодом колишні закохані знову почали говорити про весілля. Влітку 1962 року вони планували одружитися вдруге, але здійснити задум не встигли. 5 серпня Мерилін Монро знайшли мертвою у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Пара хотіла знов одружитися / Фото Вікіпедія

Яку обіцянку Джо Ді Маджо виконував 20 років?

Після смерті акторки саме Ді Маджо організував її похорон, який відбувся 8 серпня 1962 року на Вествудському кладовищі в Лос-Анджелесі. Він хотів приватної церемонії та обмежив коло запрошених.

Однак найзворушливішим став інший його вчинок. Ді Маджо пообіцяв, що не забуде Мерилін і приноситиме їй квіти. Він дотримував слова протягом 20 років: тричі на тиждень на могилу акторки доставляли свіжі червоні троянди за його замовленням. Бейсболіст не афішував цей жест і продовжував виконувати обіцянку без зайвої уваги.

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Чому Джо Ді Маджо більше не одружувався?

Після смерті Мерилін Ді Маджо більше ніколи не одружувався. Він пережив колишню дружину на 37 років і до кінця життя зберігав пам'ять про неї. Бейсболіст помер 8 березня 1999 року у віці 84 років. Йому приписують слова, які нібито стали останніми: "Нарешті я знову побачу Мерилін".

Їхній шлюб тривав лише дев'ять місяців, але історія кохання не завершилася разом із розлученням. Двадцять років червоних троянд стали мовчазним доказом обіцянки, яку Джо Ді Маджо не порушив.