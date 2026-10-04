Как разворачивался один из самых громких споров в истории технологий и почему триумф Атанасова совпал с разгаром Уотергейта – расскажет 24 Канал.

Кто на самом деле создал первый электронный цифровой компьютер?

Джон Атанасов – физик и профессор Университета штата Айова – начал работать над электронной вычислительной машиной еще в конце 1930-х годов. Вместе со своим аспирантом Клиффордом Берри он создал машину, получившую название Atanasoff-Berry Computer (ABC).

В декабре 1939 года Атанасов завершил работу над ее базовой моделью, а впоследствии команда работала над полноразмерным прототипом. ABC использовал электронные компоненты, двоичную систему счисления и специальную систему памяти. Именно эти и другие технические решения позже стали важной частью судебного спора вокруг ENIAC.

Важное уточнение! Машина Атанасова была специализированной системой для решения систем линейных уравнений, тогда как ENIAC создавался как гораздо более универсальная электронная вычислительная машина.

Что произошло после визита Джона Маучли?

В 1941 году американский физик Джон Маучли посетил Атанасова в Айове. Он несколько дней пробыл у него дома, осматривал ABC, общался с Атанасовым и Берри и изучал технические принципы машины. В ходе судебного процесса было установлено, что Маучли получил доступ к подробной информации о конструкции и принципе работы ABC.

Судья также пришел к выводу, что именно после этого Маучли получил часть идей, которые впоследствии были использованы в проекте ENIAC. Однако история не сводится к простой схеме "Маучли украл компьютер". Создание ENIAC было отдельным масштабным инженерным проектом, над которым работали Маучли, Дж. Преспер Экерт и большая команда инженеров и ученых.



Джон Атанасов – физик и профессор Университета штата Айова / Фото Википедия

Почему Атанасову пришлось ждать более 30 лет?

Пока ENIAC становился известным во всем мире, работа Атанасова оставалась гораздо менее известной. Патент на ENIAC Маучли и Экерт подали в 1947 году, а выдан он был только в 1964-м. Впоследствии компания Sperry Rand получила права на патент и начала требовать от конкурентов лицензионные платежи.

Именно это в конечном итоге привело к масштабному судебному разбирательству, в ходе которого Honeywell оспорила права на ENIAC. Судебный процесс начался в 1971 году. Он длился годами, в ходе него были заслушаны десятки свидетелей, и он превратился в один из важнейших юридических споров в истории компьютерной техники.

Что решил суд 19 октября 1973 года?

19 октября 1973 года судья федерального суда США Эрл Р. Ларсон огласил окончательное решение. Он признал патент ENIAC недействительным и пришел к выводу, что Экерт и Маучли не были первыми изобретателями автоматического электронного цифрового компьютера.

Суд установил, что соответствующие идеи были производными от работы Атанасова. Для Атанасова это стало юридической победой, которой он ждал десятилетиями. Фактически суд поставил под сомнение устоявшуюся историю, согласно которой именно ENIAC и его создатели были отправной точкой эры электронных компьютеров.

Почему победу Атанасова почти никто не заметил?

История получила почти кинематографический поворот. Решение Ларсона было обнародовано 19 октября 1973 года – как раз во время Уотергейтского скандала. В тот же день Никсон приказал уволить спецпрокурора Арчибальда Кокса, что привело к отставке министра юстиции и его заместителя. Это событие назвали "Субботней ночной резней". На фоне политического кризиса победа Атанасова осталась почти незамеченной.

Так кто же был создателем компьютера?

Сегодня историки избегают простого деления на "изобретателя" и "вора". Атанасов создал важный ранний электронный цифровой компьютер и предложил ключевые технические решения. Суд в 1973 году признал, что идеи ENIAC были связаны с его работой.

В то же время Экерт и Маучли создали масштабный универсальный ENIAC, который стал важной вехой в истории вычислительной техники. Поэтому главная несправедливость этой истории заключается не только в том, кто создал первый компьютер, но и в том, кто получил мировую славу, а кто десятилетиями ждал признания своего вклада.