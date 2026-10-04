Як розгорталася одна з найгучніших суперечок в історії технологій та чому тріумф Атанасова збігся з розпалом Вотергейту – розкаже 24 Канал.

Хто насправді створив перший електронний цифровий комп'ютер?

Джон Атанасов – фізик і професор Університету штату Айова – почав працювати над електронною обчислювальною машиною ще наприкінці 1930-х років. Разом зі своїм аспірантом Кліффордом Беррі він створив машину, яка отримала назву Atanasoff-Berry Computer (ABC).

У грудні 1939 року Атанасов завершив її базову модель, а згодом команда працювала над повнорозмірним прототипом. ABC використовував електронні компоненти, двійкову систему обчислень і спеціальну систему пам'яті. Саме ці та інші технічні рішення пізніше стали важливою частиною судової суперечки навколо ENIAC.

Важливе уточнення! Машина Атанасова була спеціалізованою системою для розв'язання систем лінійних рівнянь, тоді як ENIAC створювався як значно універсальніша електронна обчислювальна машина.

Що сталося після візиту Джона Маучлі?

У 1941 році американський фізик Джон Маучлі відвідав Атанасова в Айові. Він кілька днів перебував у нього вдома, оглядав ABC, спілкувався з Атанасовим і Беррі та вивчав технічні принципи машини. Під час судового процесу було встановлено, що Маучлі отримав доступ до детальної інформації про конструкцію та принцип роботи ABC.

Суддя також дійшов висновку, що саме після цього Маучлі отримав частину ідей, які згодом були використані в проєкті ENIAC. Проте історія не зводиться до простої схеми "Маучлі вкрав комп'ютер". Створення ENIAC було окремим масштабним інженерним проєктом, над яким працювали Маучлі, Дж. Преспер Екерт та велика команда інженерів і науковців.



Джон Атанасов – фізик і професор Університету штату Айова / Фото Вікіпедія

Чому Атанасову довелося чекати понад 30 років?

Поки ENIAC став відомим у всьому світі, робота Атанасова залишалася значно менш відомою. Патент на ENIAC Маучлі та Екерт подали у 1947 році, а виданий він був лише у 1964-му. Згодом компанія Sperry Rand отримала права на патент і почала вимагати від конкурентів ліцензійні платежі.

Саме це зрештою призвело до масштабної судової справи, у якій Honeywell оскаржила права на ENIAC. Судовий процес розпочався у 1971 році. Він тривав роками, заслухав десятки свідків і перетворився на одну з найважливіших юридичних суперечок в історії комп'ютерної техніки.

Що вирішив суд 19 жовтня 1973 року?

19 жовтня 1973 року суддя федерального суду США Ерл Р. Ларсон оприлюднив остаточне рішення. Він визнав патент ENIAC недійсним і дійшов висновку, що Екерт і Маучлі не були першими винахідниками автоматичного електронного цифрового комп'ютера.

Суд встановив, що відповідні ідеї були похідними від роботи Атанасова. Для Атанасова це стало юридичною перемогою, якої він чекав десятиліттями. Фактично суд поставив під сумнів усталену історію, за якою саме ENIAC та його творці були відправною точкою ери електронних комп'ютерів.

Чому перемогу Атанасова майже ніхто не помітив?

Історія отримала майже кінематографічний поворот. Рішення Ларсона оприлюднили 19 жовтня 1973 року – саме під час Вотергейтського скандалу. Того ж дня Ніксон наказав звільнити спецпрокурора Арчибальда Кокса, що спричинило відставки міністра юстиції та його заступника. Цю подію назвали "Суботньою нічною різаниною". На тлі політичної кризи перемога Атанасова залишилася майже непоміченою.

То хто ж був творцем комп'ютера?

Історики сьогодні уникають простого поділу на "винахідника" і "крадія". Атанасов створив важливий ранній електронний цифровий комп'ютер і запропонував ключові технічні рішення. Суд 1973 року визнав, що ідеї ENIAC були пов'язані з його роботою.

Водночас Екерт і Маучлі створили масштабний універсальний ENIAC, який став важливою віхою в історії обчислювальної техніки. Тож головна несправедливість цієї історії – не лише в тому, хто створив перший комп'ютер, а й у тому, хто отримав світову славу, а хто десятиліттями чекав на визнання свого внеску.