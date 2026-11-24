Какой была жизнь кубинского революционера – расскажет 24 Канал.

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Что делали спецслужбы США?

638 покушений на Фиделя Кастро – цифра, которая поражает даже по меркам шпионских историй. Американские спецслужбы придумывали все более хитрые способы избавиться от кубинского лидера, но некоторые планы напоминали сюжет шпионской комедии.

Одной из самых известных идей были отравленные сигары. Кастро любил курить, поэтому агенты рассматривали возможность передать ему сигару с токсичным веществом. Другой план предусматривал взрывчатку, спрятанную в красивой морской ракушке на дне моря, где кубинский лидер любил нырять.

Было и нечто совершенно абсурдное: спецслужбы хотели лишить Кастро его знаменитой бороды с помощью специального порошка. Расчет был на то, что без своего узнаваемого образа он потеряет часть харизмы. Среди прочих замыслов фигурировал гидрокостюм, обработанный токсичными веществами.

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Фидель Кастро любил курить / Фото DW

Почему Кастро запретил увековечивать свое имя?

Фидель Кастро скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Он оставил после себя не только противоречивое политическое наследие, но и необычное распоряжение, которое удивило даже его соратников. В отличие от многих авторитарных лидеров, стремившихся увековечить свое имя в истории с помощью монументальных сооружений, Кастро не хотел, чтобы после его смерти на Кубе создавали культ его личности.

Его последнюю волю не просто передали родственникам. 27 декабря 2016 года Национальная ассамблея Кубы приняла специальный закон № 123, закрепивший этот запрет. Документ запрещал использовать имя Кастро для названий:

улиц,

площадей,

парков,

других общественных мест.

Также нельзя было устанавливать в его честь памятники, бюсты, статуи и мемориальные доски. Исключение сделали только для учреждений, созданных специально для изучения и распространения его идей и наследия.

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Как выглядит могила Фиделя Кастро?

Последнее желание кубинского лидера нашло отражение даже в месте его захоронения. Вместо роскошного мавзолея или огромной статуи на кладбище Санта-Ифигения в городе Сантьяго-де-Куба установили массивный гранитный валун.

Каменный валун весит примерно 2,6 тонны. Он имеет естественную округлую форму, а внутри обустроена ниша, куда во время погребения поместили урну с прахом Кастро. На камне нет длинных надписей, перечня титулов или пафосных эпитафий. Лишь небольшая темно-зеленая табличка с одним словом – FIDEL. Именно так выглядит последнее пристанище человека, который десятилетиями был главным символом кубинской власти.

Могила Фиделя Кастро / Фото DW

Удалось ли Кубе отказаться от культа Кастро?

В этом и заключается главная ирония его завещания. Кастро запретил памятники и названия в свою честь, но полностью вычеркнуть собственный образ из жизни страны не смог. Его портреты и революционные лозунги продолжали появляться на плакатах, муралах, в государственных публикациях и памятных материалах.

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Политическое наследие команданте осталось важной частью официальной истории Кубы. Поэтому даже после смерти Кастро его присутствие на острове никуда не исчезло. Просто вместо бронзовых статуй и площадей, названных в его честь, страна получила огромный гранитный блок с короткой надписью – и символ, который оказался гораздо долговечнее любого монумента.