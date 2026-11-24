Яким було життя кубинського революціонера – розкаже 24 Канал.

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На що йшли спецслужби США?

638 замахів на Фіделя Кастро – цифра, яка вражає навіть за мірками шпигунських історій. Американські спецслужби вигадували дедалі хитріші способи позбутися кубинського лідера, але деякі плани нагадували сюжет шпигунської комедії.

Однією з найвідоміших ідей були отруєні сигари. Кастро любив курити, тому агенти розглядали можливість передати йому сигару з токсичною речовиною. Інший план передбачав вибухівку, заховану в красивій морській мушлі на дні моря, де кубинський лідер любив пірнати.

Було й дещо зовсім абсурдне: спецслужби хотіли позбавити Кастро його знаменитої бороди за допомогою спеціального порошку. Розрахунок був на те, що без свого впізнаваного образу він втратить частину харизми. Серед інших задумів фігурував гідрокостюм, оброблений токсичними речовинами.



Фідель Кастро любив курити / Фото DW

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Чому Кастро заборонив увічнювати своє ім'я?

Фідель Кастро помер 25 листопада 2016 року у віці 90 років. Він залишив після себе не лише суперечливу політичну спадщину, а й незвичайне розпорядження, яке здивувало навіть його соратників. На відміну від багатьох авторитарних керівників, які прагнули закарбувати власне ім'я в історії через монументальні споруди, Кастро не хотів, щоб після його смерті на Кубі створювали культ його особи.

Його останню волю не просто передали родичам. 27 грудня 2016 року Національна асамблея Куби ухвалила спеціальний закон №123, який закріпив цю заборону. Документ забороняв використовувати ім'я Кастро для назв:

вулиць,

площ,

парків,

інших громадських місць.

Також не можна було встановлювати на його честь пам'ятники, бюсти, статуї та меморіальні дошки. Виняток зробили лише для установ, створених спеціально для вивчення та поширення його ідей і спадщини.

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Як виглядає могила Фіделя Кастро?

Останнє бажання кубинського лідера відобразилося навіть на місці його поховання. Замість розкішного мавзолею чи величезної статуї на кладовищі Санта-Іфігенія в місті Сантьяго-де-Куба встановили масивний гранітний валун.

Кам'яна брила важить приблизно 2,6 тонни. Вона має природну округлу форму, а всередині облаштована ніша, куди під час поховання помістили урну з прахом Кастро. На камені немає довгих написів, переліку титулів чи пафосних епітафій. Лише невелика темно-зелена табличка з одним словом – FIDEL. Саме так виглядає останній прихисток людини, яка десятиліттями була головним символом кубинської влади.

Могила Фіделя Кастро / Фото DW

Чи вдалося Кубі відмовитися від культу Кастро?

У цьому й полягає головна іронія його заповіту. Кастро заборонив пам'ятники та назви на свою честь, але повністю викреслити власний образ із життя країни не міг. Його портрети й революційні гасла продовжили з'являтися на плакатах, муралах, у державних публікаціях та пам'ятних матеріалах.

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Політична спадщина команданте залишилася важливою частиною офіційної історії Куби. Тож навіть після смерті Кастро його присутність на острові нікуди не зникла. Просто замість бронзових статуй і названих на його честь площ країна отримала величезну гранітну брилу з коротким написом – і символ, який виявився значно довговічнішим за будь-який монумент.