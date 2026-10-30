10 лет ждала его возвращения из загробного мира: самая драматичная тайна любви Гарри Гудини

Выступления Гудини были воплощением невозможного. Фактически свою карьеру будущий иллюзионист начал еще в детстве, устраивая с друзьями камерные представления. Впоследствии его слава распространилась на США и Европу. Когда в начале XX века в мире воцарилась "спиритическая лихорадка", Гудини посвящал время и силы развенчанию мифов о якобы возвращении из загробного мира. Он еще не знал, что пройдет немного времени, и его любовь навсегда будет ассоциироваться со спиритизмом. Историю одной из самых драматичных любовных пар той эпохи читайте в материале 24 Канала.

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Гарри и Бесс – король и королева иллюзий

Главной союзницей и деловой партнершей Гудини была его жена Бесс. Супруги – король и королева иллюзий – гастролировали со своими шоу по всему миру. Бесс не только помогала мужу выполнять трюки, но и вместе с ним разоблачала медиумов того времени. Гудини даже выступали на правительственных слушаниях в США, поддержав законопроект, направленный против спиритических сеансов.

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Оспаривая возможность возвращения из загробного мира, Гарри и Бесс одновременно заключили соглашение: тот, кто умрет первым, впоследствии вернется и подаст знак. Если же в течение десяти лет этого не произойдет, договор будет считаться расторгнутым. Гарри первым ушел из жизни в 1926 году в Хэллоуин.

Вскоре после смерти иллюзиониста по Америке распространились слухи, что он якобы выходит на связь. Однако о встрече с его призраком заявляли посторонние люди, которые не могли назвать пароль. Бесс выполнила свою часть соглашения. Следующие десять лет она устраивала на Хэллоуин спиритические сеансы в надежде, что Гарри отзовется.

Последнюю попытку получить известие от мужа Бесс предприняла 31 октября 1936 года. Событие произошло в одном из известных отелей Голливуда, а все желающие могли послушать, что происходит на сеансе, по радио.

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Когда Гарри не отозвался, Бесс потеряла надежду. Она подчеркнула, что общение с мертвыми в любой форме невозможно. Отчаянные попытки поверить в спиритические сеансы закончились неудачей. Впоследствии Бесс признала: она слишком долго пыталась выполнить свою часть соглашения, а 10 лет – это слишком долго, чтобы ждать любого мужчину.