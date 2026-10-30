10 років чекала його повернення з потойбіччя: найдраматичніша таємниця кохання Гаррі Гудіні

Виступи Гудіні були втіленням неможливого. Фактично свою кар'єру майбутній ілюзіоніст розпочав ще у дитинстві, влаштовуючи з друзями камерні вистави. Згодом його слава поширилася на США та Європу. Коли на початку XX століття у світі запанувала "спіритична лихоманка", Гудіні присвячував час і зусилля розвінчанню міфів про начебто повернення з потойбіччя. Він ще не знав, що мине трохи часу, і його кохання назавжди асоціюватиметься зі спіритизмом. Історію однієї з найдраматичніших лав-сторі епохи читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Гаррі і Бесс – король та королева ілюзій

Головною союзницею та бізнес-партнеркою Гудіні була його дружина Бесс. Подружжя короля та королеви ілюзій гастролювало зі своїми шоу по всьому світу. Бесс не лише допомагала чоловікові виконувати трюки, але й разом з ним викривала тогочасних медіумів. Гудіні навіть виступали на урядових слуханнях у США, підтримавши законопроєкт, спрямований проти спіритичних сеансів.

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Оскаржуючи можливість повертатися з потойбіччя, Гаррі та Бесс водночас уклали угоду: той, хто помре першим, згодом повернеться і подасть знак. Якщо ж упродовж десяти років цього не станеться, домовленості вважатимуться розірваними. Гаррі першим пішов з життя у 1926 році на Гелловін.

Невдовзі після смерті ілюзіоніста Америкою поширилися чутки, що він нібито виходить на зв'язок. Проте про зустріч з його привидом заявляли сторонні люди, які не могли назвати пароль. Бесс виконала свою частину угоди. Наступні десять років вона влаштовувала на Гелловін спіритичні сеанси з надією, що Гаррі озветься.

Останню спробу отримати звістку від чоловіка Бесс зробила 31 жовтня 1936 року. Подія відбулася в одному з відомих готелів у Голлівуді, а всі охочі могли послухати, що відбувається на сеансі, по радіо.

Коли Гаррі не озвався, Бесс втратила надію. Вона наголосила, що спілкування з мертвими у будь-якій формі є неможливим. Відчайдушні спроби повірити у спіритичні сеанси завершилися невдачею. Згодом Бесс визнала: вона надто довго намагалася дотриматися своєї частини угоди, а 10 років – це надто довго, щоб чекати будь-якого чоловіка.