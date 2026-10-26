Получила "Оскар", но сидела в углу: горький триумф звезды "Унесенных ветром" Хэтти Макдэниел

Как актриса, покорившая Голливуд, всю жизнь боролась за право быть равной – расскажет 24 Канал.

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Почему обладательницу "Оскара" посадили отдельно от других звезд?

В 1940 году Хэтти Макдэниел получила "Оскар" за роль Мамми в фильме "Унесенные ветром". Она стала первым темнокожим человеком, удостоенным самой престижной кинопремии мира. Однако историческая победа имела горький привкус. Церемония проходила в отеле Ambassador в Лос-Анджелесе, где действовали расовые ограничения.

Макдэниел разрешили присутствовать в качестве исключения, но усадили за отдельный столик, подальше от белых коллег. Пока Кларк Гейбл, Вивьен Ли и другие знаменитости сидели вместе, актриса, только что вошедшая в историю кино, оставалась в стороне. Даже мировая слава не защитила ее от дискриминации.

Хэтти Макдэниел получила "Оскар" за роль Мамми в фильме "Унесенные ветром" / Фото Bettmann Archive

Почему Макдэниел критиковали даже за успешные роли?

Хэтти родилась в 1893 году в семье бывших рабов. Путь в Голливуд она прокладывала через музыку, радио и небольшие роли. Однако киноиндустрия почти не предлагала темнокожим актрисам других образов, кроме горничных, нянь и прислуг. Макдэниел оказалась между двух огней.

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Белые продюсеры ограничивали ее стереотипными ролями, а часть темнокожего сообщества критиковала за их исполнение. На упреки она отвечала прагматично. Ей приписывают знаменитую фразу о том, что лучше зарабатывать 700 долларов в неделю, играя горничную, чем получать 7 долларов, работая ею на самом деле.

Для Макдэниел актерство было не только искусством, но и возможностью обрести финансовую независимость в обществе, которое ограничивало ее права.

Как актриса бросила вызов состоятельным соседям?

Заработанные в Голливуде деньги позволили Макдэниел приобрести дом в престижном районе Лос-Анджелеса. Но даже собственная недвижимость не гарантировала ей спокойствия. Часть белых жителей пыталась вытеснить темнокожих соседей, ссылаясь на расовые ограничения на проживание.

Макдэниел вместе с другими домовладельцами отстояла право остаться в своем районе. Судебное решение 1945 года стало важной победой в борьбе против жилищной сегрегации. Женщина, которой в Голливуде отводили роли прислуги, в реальной жизни отказалась подчиняться правилам, делавшим ее человеком второго сорта.

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Киноиндустрия была жестока к темнокожим актрисам / Фото Bettmann Archive

Почему даже после смерти актрисе отказали в равенстве?

26 октября 1952 года Хэтти Макдэниел умерла от рака молочной железы. Ей было 59 лет. При жизни она выражала желание быть похороненной на кладбище Hollywood Memorial Park, где покоились знаменитости.

Однако из-за расистских правил кладбища ее пожелание не было выполнено. Актрису похоронили в другом месте. Лишь спустя десятилетия на территории кладбища, которое сейчас носит название Hollywood Forever, установили мемориал в ее честь.