Отримала Оскар, але сиділа в кутку: гіркий тріумф зірки "Звіяних вітром" Гетті Макденіел

Як акторка, що підкорила Голлівуд, усе життя боролася за право бути рівною – розкаже 24 Канал.

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Чому володарку "Оскара" посадили окремо від інших зірок?

У 1940 році Гетті Макденіел отримала "Оскар" за роль Маммі у фільмі "Звіяні вітром". Вона стала першою темношкірою людиною, відзначеною найпрестижнішою кінопремією світу. Однак історична перемога мала гіркий присмак. Церемонія проходила в готелі Ambassador у Лос-Анджелесі, де діяли расові обмеження.

Макденіел дозволили бути присутньою як виняток, але посадили за окремий столик, подалі від білих колег. Поки Кларк Гейбл, Вів'єн Лі та інші знаменитості сиділи разом, акторка, яка щойно увійшла в історію кіно, залишалася осторонь. Навіть світова слава не захистила її від дискримінації.

Гетті Макденіел отримала "Оскар" за роль Маммі у фільмі "Звіяні вітром" / Фото Bettmann Archive

Чому Макденіел критикували навіть за успішні ролі?

Гетті народилася 1893 року в родині колишніх рабів. Шлях до Голлівуду вона прокладала через музику, радіо та невеликі ролі. Проте кіноіндустрія майже не пропонувала темношкірим акторкам інших образів, окрім покоївок, нянь і прислужниць. Макденіел опинилася між двох вогнів.

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Білі продюсери обмежували її стереотипними ролями, а частина темношкірої спільноти критикувала за їхнє виконання. На закиди вона відповідала прагматично. Їй приписують знамениту фразу про те, що краще заробляти 700 доларів на тиждень, граючи покоївку, ніж отримувати 7 доларів, працюючи нею насправді.

Для Макденіел акторство було не лише мистецтвом, а й можливістю здобути фінансову незалежність у суспільстві, яке обмежувало її права.

Як акторка кинула виклик заможним сусідам?

Зароблені в Голлівуді гроші дозволили Макденіел придбати будинок у престижному районі Лос-Анджелеса. Але навіть власна нерухомість не гарантувала їй спокою. Частина білих мешканців намагалася витіснити темношкірих сусідів, посилаючись на расові обмеження щодо проживання.

Макденіел разом з іншими власниками будинків відстояла право залишитися у своєму районі. Судове рішення 1945 року стало важливою перемогою в боротьбі проти житлової сегрегації. Жінка, якій у Голлівуді відводили ролі прислужниць, у реальному житті відмовилася підкорятися правилам, що робили її людиною другого сорту.

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Кіноіндустрія була жорстокою до темношкірих акторок / Фото Bettmann Archive

Чому навіть після смерті акторці відмовили в рівності?

26 жовтня 1952 року Гетті Макденіел померла від раку молочної залози. Їй було 59 років. За життя вона висловлювала бажання бути похованою на кладовищі Hollywood Memorial Park, де спочивали знаменитості.

Проте через расистські правила кладовища її побажання не виконали. Акторку поховали в іншому місці. Лише десятиліття потому на території кладовища, яке нині має назву Hollywood Forever, встановили меморіал на її честь.