Соседи вызвали полицию: как Даймлер создал первый в мире мотоцикл и изменил ход истории

Как эксперимент в садовой мастерской привлек внимание полиции и изменил историю транспорта – расскажет 24 Канал.

Adv

Зачем Даймлеру понадобился деревянный мотоцикл?

Даймлер хотел создать компактный бензиновый двигатель, который можно было бы устанавливать на различные транспортные средства. Вместе с Майбахом он работал над двигателем, способным приводить в движение машины на земле, на воде и даже в воздухе. Чтобы проверить свою идею, инженеры построили Reitwagen – "верховую тележку".

Его главной задачей было продемонстрировать, что двигатель может приводить в движение дорожный транспорт. Так экспериментальный аппарат вошел в историю как первый мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания.

Почему к изобретателям пришла полиция?

В 1882 году после разногласий с руководством Даймлер покинул пост технического директора Deutz и открыл собственное дело. В Каннштатте он приобрел виллу, а садовую теплицу переоборудовал под мастерскую. Там они с Майбахом работали в строгой тайне: боялись, что конкуренты узнают о разработке. Даже прислуге и садовнику не объясняли, что происходит внутри.

Реклама

Именно садовника Вайнбуха насторожили стук и металлические звуки. Он сообщил полицейскому, что в теплице, вероятно, чеканят фальшивые монеты. Однажды ночью правоохранители пришли с проверкой – и вместо оборудования фальшивомонетчиков нашли инструменты и детали двигателя. После этого инженеров оставили в покое.

Как выглядел первый в мире мотоцикл / Фото Википедия

Как состоялась историческая поездка?

10 ноября 1885 года сын Даймлера испытал Reitwagen на дороге между Каннштаттом и Унтертюркхаймом. Необычная машина подтвердила главное: компактный бензиновый мотор действительно мог перевозить человека.

Комфорта было мало. Деревянные колеса с железными ободами плохо смягчали неровности, а для равновесия конструкцию оснастили дополнительными боковыми колесиками. Тормоз действовал на заднее колесо. Двигатель прозвали Standuhr – "напольные часы" из-за характерной формы.

В Reitwagen он развивал лишь половину лошадиной силы, а скорость аппарата достигала примерно 12 километров в час. Для испытательного стенда этого было достаточно.

Реклама

Почему этот эксперимент изменил транспорт?

Уже в 1886 году двигатель Даймлера установили на моторную карету и лодки. Идея универсального привода начала выходить за пределы садовой мастерской. Двухколесный аппарат выполнил свою задачу – помог проверить технологию, которая получила гораздо более широкое применение.

Сегодня бывшая мастерская в Бад-Каннштатте стала мемориальным музеем. В небольшом доме, который когда-то вызывал подозрения садовника и полиции, сохранилась история работы двух инженеров, чья необычная задумка помогла изменить способ передвижения людей.