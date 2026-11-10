Сусіди викликали поліцію: як Даймлер створив перший у світі мотоцикл і змінив історію

Як експеримент у садовій майстерні привернув увагу поліції та змінив історію транспорту – розкаже 24 Канал.

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Навіщо Даймлеру знадобився дерев'яний мотоцикл?

Даймлер хотів створити компактний бензиновий двигун, який можна встановити на різні транспортні засоби. Разом із Майбахом він працював над мотором, здатним приводити в рух машини на землі, на воді та навіть у повітрі. Для перевірки задуму інженери побудували Reitwagen – "верховий візок".

Його головним завданням було продемонструвати, що двигун може рухати дорожній транспорт. Так експериментальний апарат увійшов в історію як перший мотоцикл із двигуном внутрішнього згоряння.

Чому до винахідників прийшла поліція?

У 1882 році після розбіжностей із керівництвом Даймлер залишив посаду технічного директора Deutz і розпочав власну справу. У Каннштатті він придбав віллу, а садову теплицю переобладнав на майстерню. Там вони з Майбахом працювали в суворій таємниці: боялися, що конкуренти дізнаються про розробку. Навіть прислузі й садівникові не пояснювали, що відбувається всередині.

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Саме садівника Вайнбуха насторожили стукіт і металеві звуки. Він повідомив поліцейському, що в теплиці, ймовірно, карбують фальшиві монети. Однієї ночі правоохоронці прийшли з перевіркою – і замість обладнання фальшивомонетників знайшли інструменти та деталі двигуна. Після цього інженерам дали спокій.

Як виглядав перший у світі мотоцикл / Фото Вікіпедія

Як відбулася історична поїздка?

10 листопада 1885 року син Даймлера випробував Reitwagen на дорозі між Каннштаттом та Унтертюркгаймом. Незвична машина підтвердила головне: компактний бензиновий мотор справді міг перевозити людину.

Комфорту було обмаль. Дерев'яні колеса із залізними ободами погано пом'якшували нерівності, а для рівноваги конструкцію обладнали додатковими бічними коліщатами. Гальмо діяло на заднє колесо. Двигун прозвали Standuhr – "підлоговий годинник" через характерну форму.

У Reitwagen він розвивав лише половину кінської сили, а швидкість апарата сягала приблизно 12 кілометрів на годину. Для випробувального стенда цього вистачало.

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Чому цей експеримент змінив транспорт?

Уже 1886 року двигун Даймлера встановили на моторний екіпаж і човни. Задум універсального приводу почав виходити за межі садової майстерні. Двоколісний апарат виконав своє завдання – допоміг перевірити технологію, яка отримала значно ширше застосування.

Сьогодні колишня майстерня в Бад-Каннштатті стала меморіальним музеєм. У невеликому будинку, який колись викликав підозри садівника й поліції, збереглася історія роботи двох інженерів, чий незвичний задум допоміг змінити спосіб пересування людей.