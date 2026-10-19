Как жестокость одного монарха помогла изменить ход истории и заложить основы ограничения власти – расскажет 24 Канал.

Почему Иоанн всю жизнь жил в тени старшего брата?

Иоанн был младшим сыном короля Генриха II и Элеоноры Аквитанской. Пока его старший брат Ричард Львиное Сердце завоевывал славу воина, Иоанн боролся за влияние и наследство. Прозвище "Безземельный" закрепилось за ним из-за того, что сначала он не получил значительных владений, хотя впоследствии стал королем Англии.

Его путь к трону сопровождался интригами и конфликтами с семьей. Иоанн выступал против отца, а позже пытался воспользоваться отсутствием Ричарда. Не менее противоречивой стала судьба юного Артура Бретонского – племянника Иоанна и претендента на престол.

Артур исчез из плена в 1203 году, и многие современники подозревали короля в его убийстве, хотя окончательных доказательств нет.

Как король превратил Англию в источник денег для своих амбиций?

Став королем в 1199 году, Иоанн унаследовал значительные владения во Франции, но не смог их удержать. После потери Нормандии в 1204 году он пытался вернуть земли военным путем. Поражения истощали казну, а необходимость финансировать новые кампании усиливала давление на подданных.

Король требовал больших платежей от феодалов, конфликтовал с влиятельными семьями и церковью. В 1209 году папа Иннокентий III отлучил его от церкви из-за спора о назначении архиепископа Кентерберийского. Одной из самых жутких историй его правления стала судьба Матильды де Браоз и ее сына.

После конфликта семьи с королем их заключили в тюрьму. По распространенной версии, они умерли от голода в неволе. Этот эпизод закрепил репутацию Иоанна как правителя, способного использовать королевскую власть для жестокой мести.



Почему Иоанна называли Безземельным / Фото Википедия

Как восстание баронов заставило короля пойти на уступки?

После военных неудач и лет финансового давления английские бароны восстали против короля и взяли под контроль Лондон. Оказавшись под угрозой потери власти, Иоанн согласился на переговоры. 15 июня 1215 года в Раннимеде он скрепил печатью Великую хартию вольностей – Magna Carta.

Документ должен был:

ограничить произвол монарха,

урегулировать финансовые требования короны,

закрепить определенные правовые гарантии.

Это еще не был акт современной демократии: прежде всего бароны стремились защитить свои права и привилегии. Однако сама идея зафиксировать в письменной форме пределы королевской власти имела далеко идущие последствия. Иоанн не собирался мириться с ограничениями и добился того, чтобы папа объявил соглашение недействительным.

Конфликт перерос в гражданскую войну. Король умер в октябре 1216 года, так и не дожив до ее завершения. Незадолго до смерти его обоз с частью королевских сокровищ попал в опасные приливные воды эстуария Вош. Часть груза, по историческим свидетельствам, исчезла. Сам Иоанн вскоре тяжело заболел и умер в замке Ньюарк.

Как неудачное соглашение стало символом прав человека?

При жизни Иоанна Великая хартия вольностей не принесла Англии длительного мира. Однако после его смерти документ был переиздан от имени малолетнего короля Генриха III. Впоследствии его принципы повлияли на развитие английского права и закрепление идеи о том, что правитель также должен действовать в рамках закона.

Спустя столетия "Магна Карта" стала символом борьбы против произвола власти. К ее принципам обращались и американские отцы-основатели, обосновывая необходимость ограничения полномочий правителей. В то же время хартия не создала современную демократию сама по себе – ее значение формировалось постепенно.