Украл ее гений и упрятал в сумасшедший дом: как создатель "Мыслителя" Роден уничтожил свою возлюбленную

Почему их отношения закончились болезненным разрывом, а жизнь скульпторши – тридцатилетним пребыванием в психиатрической больнице, – расскажет 24 Канал.

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Кем была женщина, работавшая бок о бок с создателем "Мыслителя"?

Огюст Роден родился 12 ноября 1840 года в Париже. Будущий автор "Мыслителя" стал одним из художников, изменивших представление о скульптуре. Камилла Клодель пришла в его мастерскую примерно в 1884 году – молодой художницей, чей талант заметили еще до знакомства с мастером.

Она была не только моделью. Клодель работала над большими заказами мастерской, в частности над "Вратами ада" и "Гражданами Кале". Ей поручали сложные детали – руки и стопы. Музей Камиллы Клодель отмечает: некоторые ее этюды впоследствии приписывали Родену, поскольку они остались в его мастерской, а стили обоих художников в тот период были очень близки.

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Огюст Роден / Фото Википедия

Совместная работа переросла в роман. Около десяти лет они обменивались идеями, моделями и художественными поисками. В то же время Клодель создавала собственные произведения и стремилась к признанию под своим именем.

Почему ей было так трудно выйти из тени Родена?

Для Камиллы постоянные сравнения с известным скульптором стали мучительными. Даже после разрыва ее работы продолжали рассматривать через призму его влияния. Она искала новые темы и формы, чтобы утвердить художественную независимость.

Однако назвать ее совершенно незамеченной современниками было бы неправильно. Клодель выставлялась, получала заказы, а некоторые ее работы еще в 1890-х годах попали во французские музеи. Роден также помогал ей через знакомых и впоследствии передавал деньги через посредника. Поэтому утверждение, что он сознательно перекрыл ей все возможности, не отражает сложности их отношений.

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Несмотря на отдельные успехи, ее жизнь становилась все более замкнутой. В начале XX века психическое состояние Клодель ухудшилось: она испытывала манию преследования, боялась "банды Родена" и уничтожала собственные скульптуры. В письмах она сама описывала, как разбивала работы молотком и сжигала восковые модели.

Кто отправил Клодель в больницу и почему она осталась там навсегда?

10 марта 1913 года, вскоре после смерти отца, который поддерживал ее, 48-летнюю Клодель поместили в больницу Виль-Эврар. Госпитализацию оформили по просьбе матери после медицинского заключения. Оснований утверждать, что именно Роден организовал ее заключение, нет.

В следующем году из-за войны скульпторшу перевели в учреждение Мондеверг недалеко от Авиньона. Она больше не вернулась к скульптуре. Мать и сестра ее не навещали, брат Поль приезжал лишь изредка. Камилла просила разрешить ей вернуться в родительский дом, но этого так и не произошло.

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Роден умер в 1917 году, оставив Франции огромное художественное наследие. Клодель пережила его на 26 лет и скончалась в больнице 19 октября 1943 года. За ее плечами остались три десятилетия изоляции и прерванная творческая карьера. Сегодня ее признают самостоятельной выдающейся скульпторшей. Но при жизни она так и не получила возможности увидеть, как ее имя окончательно выходит из тени Родена.