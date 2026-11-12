Вкрав її геній і запроторив у божевільню: як творець "Мислителя" Роден знищив свою кохану

Чому їхня близькість завершилася болісним розривом, а життя скульпторки – тридцятирічним перебуванням у психіатричній лікарні, – розкаже 24 Канал.

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Ким була жінка, яка працювала поруч із творцем "Мислителя"?

Огюст Роден народився 12 листопада 1840 року в Парижі. Майбутній автор "Мислителя" став одним із митців, які змінили уявлення про скульптуру. Камілла Клодель увійшла до його майстерні приблизно 1884 року – молодою художницею, чий талант помітили ще до знайомства з майстром.

Вона була не лише моделлю. Клодель працювала над великими замовленнями майстерні, зокрема "Брамою пекла" та "Громадянами Кале". Їй доручали складні деталі – руки й стопи. Музей Камілли Клодель зазначає: деякі її етюди згодом приписували Родену, оскільки вони залишилися в його майстерні, а стилі обох митців у той період були дуже близькими.

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Огюст Роден / Фото Вікіпедія

Спільна робота переросла в роман. Близько десяти років вони обмінювалися ідеями, моделями та художніми пошуками. Водночас Клодель створювала власні твори й прагнула визнання під своїм ім'ям.

Чому їй було так важко вийти з тіні Родена?

Для Камілли постійні порівняння з відомим скульптором стали болісними. Навіть після розриву її роботи продовжували розглядати крізь призму його впливу. Вона шукала нові теми та форми, щоб утвердити художню незалежність.

Однак назвати її цілковито непоміченою сучасниками було б неправильно. Клодель виставлялася, отримувала замовлення, а деякі її роботи ще в 1890-х роках потрапили до французьких музеїв. Роден також допомагав їй через знайомих і згодом передавав гроші через посередника. Тому твердження, що він свідомо перекрив їй усі можливості, не відображає складності їхніх стосунків.

Попри окремі успіхи, її життя ставало дедалі замкненішим. На початку XX століття психічний стан Клодель погіршився: вона відчувала переслідування, боялася "банди Родена" та знищувала власні скульптури. У листах вона сама описувала, як розбивала роботи молотком і спалювала воскові моделі.

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Хто відправив Клодель до лікарні та чому вона залишилася там назавжди?

10 березня 1913 року, невдовзі після смерті батька, який підтримував її, 48-річну Клодель помістили до лікарні Віль-Еврар. Госпіталізацію оформили на прохання матері після медичного висновку. Підстав стверджувати, що саме Роден організував її ув'язнення, немає.

Наступного року через війну скульпторку перевели до закладу Мондеверг поблизу Авіньйона. Вона більше не повернулася до скульптури. Мати та сестра її не відвідували, брат Поль приїздив лише зрідка. Камілла просила дозволити їй повернутися до родинного дому, але цього так і не сталося.

Роден помер 1917 року, залишивши Франції величезну мистецьку спадщину. Клодель пережила його на 26 років і померла в лікарні 19 жовтня 1943-го. За її плечима залишилися три десятиліття ізоляції та обірвана мистецька кар'єра. Сьогодні її визнають самостійною видатною скульпторкою. Та за життя вона так і не отримала можливості побачити, як її ім'я остаточно виходить із тіні Родена.