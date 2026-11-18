Как любовь пережила брак, но так и не вернула супругов друг к другу – расскажет 24 Канал.

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Как поездка в Испанию разрушила их брак?

Они познакомились задолго до славы – в швейцарском санатории, где оба лечились от туберкулеза. Будущий поэт и Елена Дьяконова, которую он называл Галой, влюбились, поженились в 1917 году и вскоре стали родителями дочери Сесиль.

Их брак не был традиционным: оба допускали отношения вне его. Однако знакомство с Сальвадором Дали стало началом окончательного расхождения их путей. В августе 1929 года Элюар, Гала и их дочь приехали к художнику в Кадакес. Между Галой и Дали зародились чувства. После отъезда мужа она осталась в Испании еще на несколько недель, а впоследствии вернулась в Париж уже вместе с Дали и его картинами.

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Французский поэт Поль Элюар / Фото Википедия

Почему Элюар не разорвал отношения с бывшей женой?

Ее выбор не превратил Дали в заклятого врага поэта. Элюар сохранял близость с Галой и дружеские отношения с художником. Он интересовался его мнением, обсуждал искусство и просил оценивать свои работы.

Письма к Гале тоже не стали сухим обменом бытовыми новостями. В них сохранялись страсть, нежность и желание быть частью ее жизни. Наряду с признаниями в любви – разговоры о здоровье, деньгах, картинах и общих знакомых. Это делает их историю более сложной, чем сюжет о брошенном муже: брак закончился, но близость между ними еще долго сохранялась.

Как они строили жизнь друг без друга?

Гала стала для Дали не только возлюбленной и моделью. Она взяла на себя переговоры с галереями и меценатами, финансы и повседневные дела, создавая условия для его работы. В 1934 году они поженились.

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Элюар также полюбил другую женщину – Нуш, на которой женился в том же году. Она стала важной частью его жизни и поэзии. Во время нацистской оккупации они присоединились к французскому Движению Сопротивления. Его стихотворение "Свобода" стало одним из поэтических символов борьбы. Экземпляры сборника, в который оно вошло, британская авиация сбрасывала для участников Сопротивления во Франции.

Но ни новая любовь, ни общественное признание не стерли Галу из его жизни. Как отмечают издатели их переписки, даже новые браки не погасили чувств, которые звучали в его письмах.



Елена Дьяконова и Сальвадор Дали / Фото Википедия

Что осталось от этой любви?

Поль Элюар умер от сердечного приступа 18 ноября 1952 года. К тому времени он пережил еще одну тяжелую утрату – смерть Нуш – и женился в третий раз, на Доминик. Его жизнь не остановилась после разрыва с Галой, хотя она навсегда осталась частью его творчества.

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Впоследствии переписка была опубликована отдельной книгой – "Письма к Гале. 1924–1948". Их история оставляет неудобный вопрос: как отпустить человека, который уже выбрал другую жизнь? Для Элюара развод не стал точкой. Гала перестала быть его женой, но продолжала жить в его словах.