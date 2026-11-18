Як кохання пережило шлюб, але так і не повернуло подружжя одне до одного – розкаже 24 Канал.

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Як поїздка до Іспанії зруйнувала їхній шлюб?

Вони познайомилися задовго до слави – у швейцарському санаторії, де обоє лікували туберкульоз. Майбутній поет і Олена Дьяконова, яку він називав Галою, закохалися, одружилися в 1917 році й невдовзі стали батьками доньки Сесіль.

Їхній шлюб не був традиційним: обоє допускали стосунки поза ним. Проте знайомство із Сальвадором Далі стало початком остаточного розходження їхніх шляхів. У серпні 1929 року Елюар, Гала та їхня донька приїхали до художника в Кадакес. Між Галою та Далі виникло почуття. Після від'їзду чоловіка вона залишилася в Іспанії ще на кілька тижнів, а згодом повернулася до Парижа вже разом із Далі та його картинами.

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Французький поет Поль Елюар / Фото Вікіпедія

Чому Елюар не розірвав зв'язок із колишньою дружиною?

Її вибір не перетворив Далі на заклятого ворога поета. Елюар зберігав близькість із Галою та дружні стосунки з художником. Він цікавився його думкою, обговорював мистецтво й просив оцінювати власні роботи.

Листи до Гали теж не стали сухим обміном побутовими новинами. У них залишалися пристрасть, ніжність і бажання бути частиною її життя. Поруч із освідченнями – розмови про здоров'я, гроші, картини та спільних знайомих. Це робить їхню історію складнішою за сюжет про покинутого чоловіка: шлюб завершився, але близькість між ними ще довго зберігалася.

Як вони будували життя одне без одного?

Гала стала для Далі не лише коханою та моделлю. Вона взяла на себе переговори з галереями й меценатами, фінанси та щоденні справи, створюючи умови для його роботи. У 1934 році вони одружилися.

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Елюар також покохав іншу жінку – Нуш, із якою одружився того самого року. Вона стала важливою частиною його життя та поезії. Під час нацистської окупації вони долучилися до французького Руху Опору. Його вірш "Свобода" став одним із поетичних символів боротьби. Примірники збірки, до якої він увійшов, британська авіація скидала для учасників Опору у Франції.

Та нове кохання й суспільне визнання не стерли Галу з його життя. Як зазначають видавці їхнього листування, навіть нові шлюби не загасили почуттів, які звучали в його листах.



Олена Дьяконова та Сальвадор Далі / Фото Вікіпедія

Що залишилося від цього кохання?

Поль Елюар помер від серцевого нападу 18 листопада 1952 року. На той час він пережив ще одну тяжку втрату – смерть Нуш – та одружився втретє, з Домінік. Його життя не зупинилося після розриву з Галою, хоча вона назавжди залишилася частиною його творчості.

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Згодом листування опублікували окремою книжкою – "Листи до Гали. 1924 – 1948". Їхня історія залишає незручне запитання: як відпустити людину, яка вже обрала інше життя? Для Елюара розлучення не стало крапкою. Гала перестала бути його дружиною, але продовжувала жити в його словах.