Почему писатель так боялся нарушить привычный порядок и какими еще неожиданными чертами он отличался, – рассказывает 24 Канал.

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Почему писатель ушел со своего юбилея в разгар торжества?

25 ноября 1838 года родился Иван Нечуй-Левицкий. Сегодня его знают прежде всего как автора "Кайдашевой семьи", однако современники запомнили писателя не только благодаря литературному таланту, но и из-за его необычного характера.

Один из самых известных курьезов произошел в 1904 году. Киевская интеллигенция организовала торжества по случаю 35-летия литературной деятельности писателя. Гости произносили речи, поднимали бокалы и поздравляли юбиляра. Но празднование не могло длиться дольше, чем позволял его график. Когда приблизилось 22:00, Нечуй-Левицкий попрощался с присутствующими и отправился домой спать.

Даже собственный юбилей не был достаточным поводом для нарушения привычного режима. Писатель вообще очень ценил порядок. Он ежедневно гулял по Киеву по привычному маршруту, а зонтик брал с собой даже тогда, когда на небе не было ни облачка.

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Иван Нечуй-Левицкий / Фото Википедия

Почему Нечуй-Левицкий всю жизнь оставался холостяком?

За необычными привычками скрывался принципиальный и довольно замкнутый характер. Писатель никогда не создавал семьи и предпочитал одинокую жизнь. Он жил в небольшой киевской квартире, много читал и посвящал почти все свободное время литературе. Особенно принципиальным Нечуй-Левицкий был в языковых вопросах. Он:

отстаивал самобытность украинского языка,

выступал против загрязнения его русизмами,

посвящал этой теме отдельные труды.

Его взгляды на правописание и литературные нормы нередко становились поводом для споров с другими деятелями украинской культуры. Несмотря на внешнюю отстраненность, писатель обладал тонким чувством юмора, любил общаться и ценил украинское слово.

Как закончилась жизнь автора "Кайдашевой семьи"?

Последние годы жизни Нечуя-Левицкого были совсем не похожи на жизнь признанного классика. Он оказался в затруднительном материальном положении, жил почти в нищете и все больше страдал от одиночества. В конце 1917 года писатель упал и сломал ногу. Из-за военных событий в Киеве больницу, где он находился, ликвидировали, а самого Нечуя-Левицкого перевели в Дегтяревскую богадельню – учреждение для одиноких пожилых людей.

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2 апреля 1918 года писатель скончался в возрасте 79 лет. Центральная Рада даже приняла решение назначить ему персональную пенсию, однако воспользоваться ею он уже не успел. Так закончилась жизнь человека, чьи произведения стали неотъемлемой частью украинской литературы.

Нечуй-Левицкий оставил после себя не только "Кайдашеву семью", но и историю о невероятной преданности собственным принципам, любви к украинскому языку и удивительной пунктуальности, которая не уступала даже самым важным жизненным событиям.