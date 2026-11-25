Чому письменник так боявся порушити звичний порядок і якими ще несподіваними рисами вирізнявся, – розповідає 24 Канал.

Adv

Чому письменник залишив власний ювілей посеред святкування?

25 листопада 1838 року народився Іван Нечуй-Левицький. Сьогодні його знають передусім як автора "Кайдашевої сім'ї", однак сучасники запам'ятали письменника не лише завдяки літературному таланту, а й через незвичайний характер.

Один із найвідоміших курйозів стався у 1904 році. Київська інтелігенція організувала урочистості з нагоди 35-річчя літературної діяльності письменника. Гості виголошували промови, піднімали келихи й вітали ювіляра. Та святкування не могло тривати довше, ніж дозволяв його розклад. Коли наблизилася 22:00, Нечуй-Левицький попрощався з присутніми й вирушив додому спати.

Навіть власний ювілей не був достатньою причиною порушити звичний режим. Письменник узагалі дуже цінував порядок. Він щодня гуляв Києвом за звичним маршрутом, а парасольку брав із собою навіть тоді, коли на небі не було жодної хмаринки.

Реклама



Іван Нечуй-Левицький / Фото Вікіпедія

Чому Нечуй-Левицький усе життя залишався холостяком?

За незвичайними звичками ховався принциповий і доволі замкнутий характер. Письменник ніколи не створив сім'ї та віддавав перевагу самотньому життю. Він мешкав у невеликій київській квартирі, багато читав і присвячував майже весь вільний час літературі. Особливо принциповим Нечуй-Левицький був у мовних питаннях. Він:

відстоював самобутність української мови,

виступав проти засмічення її русизмами,

присвячував цій темі окремі праці.

Його погляди на правопис і літературні норми нерідко ставали приводом для суперечок з іншими діячами української культури. Попри зовнішню відстороненість, письменник мав тонке почуття гумору, любив спілкуватися та цінував українське слово.

Як закінчилося життя автора "Кайдашевої сім'ї"?

Останні роки Нечуя-Левицького були зовсім не схожі на життя визнаного класика. Він опинився у скрутному матеріальному становищі, жив майже в злиднях і дедалі більше потерпав від самотності. Наприкінці 1917 року письменник упав і зламав ногу. Через воєнні події в Києві лікарню, де він перебував, ліквідували, а самого Нечуя-Левицького перевели до Дегтярівської богадільні – закладу для самотніх людей похилого віку.

Реклама

2 квітня 1918 року письменник помер у віці 79 років. Центральна Рада навіть ухвалила рішення призначити йому персональну пенсію, однак скористатися нею він уже не встиг. Так закінчилося життя людини, чиї твори стали невіддільною частиною української літератури.

Нечуй-Левицький залишив по собі не лише "Кайдашеву сім'ю", а й історію про неймовірну відданість власним принципам, любов до української мови та дивовижну пунктуальність, яка не поступалася навіть найважливішим життєвим подіям.