Спустя десятилетия газете пришлось признать свою ошибку – именно тогда, когда человечество уже направлялось к Луне. Подробнее об этом рассказано в материале NASA.

Как Годдард увлекся полетами в космос?

Идея полета за пределы Земли заинтересовала Годдарда еще в юности. В начале XX века космические путешествия казались фантастикой, но молодой ученый пытался подойти к ним с точки зрения физики. Он исследовал возможность использования ракет для полетов на огромные расстояния и постепенно пришел к выводу: для космических путешествий нужна ракета, которая будет нести собственное топливо и окислитель. Это была принципиальная идея. В отличие от самолетов, ракета не нуждается в атмосферном воздухе для работы двигателя.

Почему газеты начали над ним издеваться?

В 1919 году Годдард опубликовал работу "Метод достижения экстремальных высот" (A Method of Reaching Extreme Altitudes), в которой рассматривал возможность использования ракет для достижения экстремальных высот. В ней он также обсуждал теоретическую возможность полета ракеты на Луну. Именно эта часть работы привлекла внимание прессы.

В 1920 году The New York Times опубликовала редакционную статью, в которой высмеяла идеи ученого. Газета утверждала, что Годдард, очевидно, не понимает базовых законов физики, потому что считал, что ракета может работать в вакууме. Для Годдарда это стало серьезным ударом. Вместо научного признания он получил публичные насмешки.



Роберта Годдарда считают одним из отцов современной ракетной техники / Фото из Википедии

Действительно ли он ошибался по поводу ракет в вакууме?

Именно здесь критики Годдарда допустили фундаментальную ошибку. Ракетному двигателю не нужен воздух извне, чтобы создавать тягу. Ракета не "отталкивается от воздуха" – она выбрасывает газы с большой скоростью, а по закону сохранения импульса сама движется в противоположном направлении.

Годдард знал об этом и продолжал работать над своими экспериментами, несмотря на критику. Исторический момент наступил 16 марта 1926 года. На ферме в Оберне, штат Массачусетс, Годдард осуществил первый успешный запуск ракеты на жидком топливе. Полет длился всего около двух с половиной секунд. Ракета поднялась примерно на 12 метров и пролетела около 56 метров.

По современным меркам это кажется весьма скромным результатом. Но эксперимент доказал принцип, который впоследствии стал основой космических полетов. Ракеты на жидком топливе работали.

Почему Годдард не дожил до триумфа?

В течение последующих лет он продолжал эксперименты, совершенствуя конструкции ракет, топливные системы и двигатели. Он работал над технологиями, которые позже стали чрезвычайно важными для космонавтики. Однако широкого признания при жизни Годдард так и не получил.

Его имя оставалось гораздо менее известным широкой публике, чем имена многих других ученых. Годдард умер 10 августа 1945 года – за 24 года до первой высадки человека на Луну. Он так и не увидел, как его идеи стали реальностью.

Самый символический момент этой истории произошел уже после смерти Годдарда. 17 июля 1969 года, через два дня после старта миссии "Аполлон-11", когда космический корабль уже направлялся к Луне, The New York Times опубликовала краткое исправление своей знаменитой ошибки 1920 года.

Газета фактически признала, что ее критика Годдарда была неверной: ракета действительно может работать в вакууме. Это исправление появилось накануне исторического события – первой высадки людей на Луну.