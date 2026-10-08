Как неудачная статья о песчаных дюнах превратилась в культовый роман – расскажет 24 Канал.

С чего все началось?

Герберт не планировал сразу создавать огромную фантастическую вселенную. В 1950-х годах он работал журналистом и заинтересовался песчаными дюнами на побережье Орегона. Писатель отправился исследовать их для журнальной статьи. Он хотел рассказать об огромных песчаных массивах и растениях, которые помогают сдерживать их распространение.

Материал в итоге так и не был опубликован. Но исследования настолько увлекли Герберта, что он продолжил изучать пустыни, экологию, выживание и влияние окружающей среды на человека. Так постепенно возникла идея "Дюны".

Почему Герберт писал роман 6 лет?

Работа над "Дюной" оказалась гораздо более масштабной, чем обычный научно-фантастический роман. Герберт создал целый мир со своей политикой, религией, экономикой и экологическими правилами. В центре истории оказалась планета Арракис – огромная пустыня, где добывают самое ценное вещество во Вселенной, меланж. Именно контроль над этим веществом определяет судьбу империи.



Экранизация романа "Дюна" / Фото Warner Brothers

Когда рукопись была готова, Герберту пришлось столкнуться с другой проблемой – издатели не спешили браться за его книгу. Роман был большим, сложным и необычным. В нем сочетались научная фантастика, политическая борьба, религия, экология и философские темы.

По данным различных источников, около 20 издателей отказались от романа. Казалось, что столь необычная книга просто не найдет своего издателя. Однако в 1963 году отдельные части будущего романа начали публиковать в журнале Analog. А полное книжное издание "Дюны" вышло в 1965 году.

Его выпустило издательство Chilton Books – компания, хорошо известная благодаря автомобильным справочникам и технической литературе. Поэтому выбор издателя казался довольно неожиданным. Но риск оправдался. В 1965 году "Дюна" получила премию "Небула" за лучший роман, а в следующем году стала первым романом, удостоенным премии "Хьюго".

Как неизвестный фантаст создал огромную франшизу?

Популярность "Дюны" росла постепенно. Со временем роман стал одним из самых влиятельных произведений научной фантастики XX века. Герберт написал несколько продолжений, расширяя историю Арракиса и его героев. После смерти писателя его сын Брайан Герберт вместе с Кевином Дж. Андерсоном продолжили работу над вселенной.

Со временем "Дюна" вышла далеко за пределы книг. По ее мотивам были созданы фильмы, сериалы, видеоигры и другие проекты. Современная франшиза превратилась в масштабный коммерческий и культурный феномен.