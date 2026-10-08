Як невдала стаття про піщані дюни перетворилася на культовий роман – розкаже 24 Канал.

З чого все почалося?

Герберт не планував одразу створювати величезний фантастичний всесвіт. У 1950-х роках він працював журналістом і зацікавився піщаними дюнами на узбережжі Орегону. Письменник вирушив досліджувати їх для журнальної статті. Він хотів розповісти про величезні піщані масиви та рослини, які допомагають стримувати їхнє поширення.

Матеріал зрештою так і не був опублікований. Але дослідження настільки захопили Герберта, що він продовжив вивчати пустелі, екологію, виживання та вплив довкілля на людину. Так поступово виникла ідея "Дюни".

Чому Герберт писав роман 6 років?

Робота над "Дюною" виявилася значно масштабнішою, ніж звичайний фантастичний роман. Герберт створив цілий світ із власною політикою, релігією, економікою та екологічними правилами. Центром історії стала планета Арракіс – величезна пустеля, де видобувають найціннішу речовину у Всесвіті, меланж. Саме контроль над цією речовиною визначає долю імперії.



Екранізація роману "Дюна" / Фото Warner Brothers

Коли рукопис був готовий, Герберту довелося зіткнутися з іншою проблемою – видавці не поспішали братися за його книгу. Роман був великим, складним і незвичним. У ньому поєднувалися наукова фантастика, політична боротьба, релігія, екологія та філософські теми.

За даними різних джерел, близько 20 видавців відмовилися від роману. Здавалося, що настільки незвичайна книга просто не знайде свого видавця. Однак у 1963 році окремі частини майбутнього роману почали публікувати в журналі Analog. А повне книжкове видання "Дюни" вийшло у 1965 році.

Його випустило Chilton Books – компанія, яку добре знали завдяки автомобільним довідникам і технічній літературі. Тому вибір видавця здавався досить несподіваним. Але ризик виявився виправданим. У 1965 році "Дюна" отримала премію Nebula за найкращий роман, а наступного року стала першим романом, який здобув премію Hugo.

Як невідомий фантаст створив величезну франшизу?

Популярність "Дюни" зростала поступово. Згодом роман став одним із найвпливовіших творів наукової фантастики XX століття. Герберт написав кілька продовжень, розширюючи історію Арракіса та її героїв. Після смерті письменника його син Браян Герберт разом із Кевіном Дж. Андерсоном продовжили роботу над всесвітом.

З часом "Дюна" вийшла далеко за межі книжок. За її мотивами створили фільми, серіали, відеоігри та інші проєкти. Сучасна франшиза перетворилася на масштабний комерційний і культурний феномен.