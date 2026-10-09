Как человек, который когда-то стремился к наживе в нацистской Германии, стал спасителем примерно 1200 евреев – расскажет 24 Канал.

Почему спаситель евреев умер в нищете?

Шиндлер не получил за свои поступки ни богатства, ни беззаботной старости. После Второй мировой войны он пытался начать бизнес в Аргентине, где занимался разведением нутрий, а впоследствии вернулся в Германию. Предпринимательские дела проваливались одно за другим, долги росли, а стабильного источника дохода он так и не нашел.

Ему помогали те, кого он спас, – люди, которые помнили, что без его вмешательства могли бы не пережить Холокост. Это был поразительный контраст: человек, который когда-то умел договариваться с влиятельными чиновниками и зарабатывать на войне, в мирное время не мог справиться со своими финансами. Но самую высокую цену он заплатил еще до завершения войны.



Как банкрот Оскар Шиндлер стал святым / Фото USC EDU

Чтобы защитить еврейских рабочих, Шиндлер тратил деньги на взятки, поставки еды и поддержание работы фабрики. Он использовал связи и рисковал собственной свободой, убеждая нацистских чиновников не отправлять людей на смерть. Его спасение не было красивым жестом без последствий: это была длительная борьба внутри системы, которой он сам когда-то помогал.

Как нацистский дельц превратился в спасителя?

Чтобы понять этот парадокс, нужно вернуться к началу войны. В 1939 году Оскар Шиндлер вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). Он стремился воспользоваться новыми возможностями для бизнеса на оккупированных территориях. В Кракове предприниматель приобрел фабрику по производству эмалированной посуды, где работали еврейские рабочие.

Для него это был способ заработать на военной экономике. Однако ежедневное столкновение с нацистским насилием постепенно меняло его поведение. Особенно сильное впечатление произвела ликвидация Краковского гетто в марте 1943 года. Преследования и убийства евреев оставляли все меньше места для самообмана: за пределами фабрики людей лишали прав, домов и жизни.

Шиндлер начал использовать собственный бизнес как прикрытие для спасения. Он доказывал, что его работники нужны военному производству, и пытался защитить их от депортации. В 1944 году ему удалось организовать перевод примерно 1200 еврейских рабочих на фабрику в Брюннлице, на территории современной Чехии. Так возник "список Шиндлера" – символ того, как предприятие, созданное ради прибыли, стало инструментом спасения человеческих жизней.



Как выглядел "список Шиндлера" / Фото AP

Почему рисковал Шиндлер ради 1200 евреев?

После капитуляции нацистской Германии Шиндлер лишился прежних возможностей и не смог построить успешную карьеру в мирной жизни. Однако признание его поступков пришло с другой стороны: в 1963 году Израиль присвоил ему звание Праведника народов мира за спасение евреев во время Холокоста.

9 октября 1974 года Шиндлер скончался в немецком Гильдесхайме. Его похоронили на католическом кладбище на горе Сион в Иерусалиме – месте, где его могила стала символом благодарности спасенных людей.

Впоследствии историю Шиндлера узнал весь мир благодаря фильму Стивена Спилберга "Список Шиндлера". Фильм 1993 года получил семь премий "Оскар" и сделал его имя неотделимым от памяти о Холокосте.

Шиндлер не был безупречным героем. Он начинал как дельц, ищущий выгоды, имел слабости и потерпел финансовый крах. Но когда перед ним встал выбор между собственным комфортом и чужими жизнями, он изменил приоритеты.