Что происходило за дверями больничной палаты диктатора и почему его могилу вскрыли только спустя 44 года – расскажет 24 Канал.

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Что происходило за дверями больничной палаты?

После нескольких инфарктов у Франко начались желудочные кровотечения. Первую экстренную операцию провели прямо в его резиденции Эль-Пардо. Впоследствии врачи удалили часть желудка, а когда почки перестали справляться, начали гемодиализ.

Аппарат поддерживал дыхание, кровотечения возобновлялись. Испанцы узнавали о состоянии диктатора из официальных сообщений. Лишь спустя девять лет, в 1984-м, журнал La Revista опубликовал сделанные в больнице снимки: Франко лежал в постели, окруженный трубками и медицинской аппаратурой.

Как преемник Франко пошел против его плана?

Еще в 1969 году Франко выдвинул принца Хуана Карлоса своим преемником. Он рассчитывал, что восстановленная монархия сохранит политический строй, который он выстроил. Через два дня после смерти диктатора Хуана Карлоса провозгласили королем.

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Как умер диктатор Франсиско Франко / Фото Википедия

Уже в следующем году он назначил премьер-министром Адольфо Суареса, при котором началась политическая реформа. В 1977 году испанцы проголосовали на первых демократических выборах с 1936 года, а в 1978 году одобрили новую конституцию на референдуме.

Почему могилу Франко открыли спустя 44 года?

Франко похоронили в базилике Долины Павших, монументальном комплексе, к строительству которого принудительно привлекали политических заключенных. Там же покоились тысячи погибших в гражданской войне.

24 октября 2019 года останки диктатора эксгумировали и перенесли в семейный склеп на кладбище Мингоррубио-Эль-Пардо. Правительство обосновало это решение тем, что публичный мемориал жертвам войны не должен оставаться местом почитания диктатора.

Политический строй, который Франко хотел оставить после себя, Испания изменила за несколько лет. Чтобы перенести его могилу из государственного мемориала, потребовалось более четырех десятилетий.