Що відбувалося за дверима лікарняної палати диктатора і чому його могилу відкрили лише через 44 роки – розкаже 24 Канал.

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Що відбувалося за дверима лікарняної палати?

Після кількох інфарктів у Франко почалися шлункові кровотечі. Першу екстрену операцію провели просто в його резиденції Ель-Пардо. Згодом лікарі видалили частину шлунка, а коли нирки перестали справлятися, почали гемодіаліз.

Апарат підтримував дихання, кровотечі поверталися. Іспанці дізнавалися про стан диктатора з офіційних повідомлень. Лише через дев'ять років, у 1984-му, журнал La Revista опублікував зроблені в лікарні кадри: Франко лежав у ліжку, оточений трубками й медичною апаратурою.

Як наступник Франко пішов проти його плану?

Ще 1969 року Франко висунув принца Хуана Карлоса своїм наступником. Він розраховував, що відновлена монархія збереже політичний лад, який він вибудував. Через два дні після смерті диктатора Хуана Карлоса проголосили королем.

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Як помер диктатор Франсіско Франко / Фото Вікіпедія

Уже наступного року він призначив прем'єром Адольфо Суареса, за якого почалася політична реформа. У 1977-му іспанці проголосували на перших демократичних виборах із 1936 року, а в 1978-му схвалили нову конституцію на референдумі.

Чому могилу Франко відкрили через 44 роки?

Франко поховали в базиліці Долини Полеглих, монументального комплексу, до спорудження якого примусово залучали політичних в'язнів. Там же лежали тисячі загиблих у громадянській війні.

24 жовтня 2019 року останки диктатора ексгумували й перенесли до родинного склепу на кладовищі Мінгоррубіо-Ель-Пардо. Уряд пояснив рішення тим, що публічний меморіал жертвам війни не повинен залишатися місцем вшанування диктатора.

Політичний лад, який Франко хотів залишити після себе, Іспанія змінила за кілька років. Щоб забрати його могилу з державного меморіалу, знадобилося понад чотири десятиліття.