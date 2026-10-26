Ненавидел детей, но создал Пиноккио: парадокс писателя Карло Коллоди

Почему писатель решил убить Пиноккио и как мрачная история превратилась в мировой бестселлер – расскажет 24 Канал.

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Почему Карло Коллоди решил убить Пиноккио?

Сегодня Пиноккио ассоциируется с добродушным деревянным мальчиком, у которого растет нос из-за лжи. Однако оригинальная история была значительно жестче. В 1881 году итальянский писатель Карло Коллоди начал публиковать приключения деревянной куклы в детской газете. Его герой лгал, убегал от отца, попадал в опасные ситуации и постоянно игнорировал советы взрослых.

Но самое страшное ждало впереди. В 15-й главе Лиса и Кот повесили Пиноккио на Большом дубе, пытаясь отобрать у него деньги. Именно на этом история сначала оборвалась. Вместо счастливого финала читатели получили смерть главного героя.

Как читатели заставили писателя вернуть Пиноккио к жизни?

Неожиданный финал не стал окончательным. История обрела популярность, а юные читатели хотели узнать, что будет с деревянным мальчиком дальше. После перерыва Коллоди вернулся к сказке. Пиноккио спасла Фея, а его приключения продолжились.

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В конце концов деревянная кукла получила шанс стать настоящим мальчиком. В 1883 году историю издали отдельной книгой под названием "Приключения Пиноккио". Так мрачный рассказ с трагическим финалом превратился в сказку о:

взросление,

ответственность,

исправление ошибок.



Как читатели заставили писателя вернуть Пиноккио к жизни / Фото Википедия

Почему автор "Пиноккио" писал такие жестокие сказки?

Карло Коллоди родился в 1826 году во Флоренции. Настоящее имя писателя – Карло Лоренцини. До появления Пиноккио он работал журналистом, писал сатирические тексты и интересовался политикой. Коллоди поддерживал движение за объединение Италии и даже участвовал в войнах за ее независимость.

Детская литература стала важной частью его творчества уже в зрелом возрасте. Однако Коллоди не стремился создавать исключительно беззаботные истории. Его Пиноккио жил в мире, где за ошибки приходилось дорого платить. Голод, бедность, обман и жестокость были неотъемлемыми частями сказки. Именно поэтому оригинальный Пиноккио значительно мрачнее персонажа знаменитого мультфильма Disney.

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26 октября 1890 года Карло Коллоди скончался во Флоренции. Ему было 63 года. При жизни он стал свидетелем успеха своей сказки в Италии, но настоящая международная слава пришла уже после его смерти. "Приключения Пиноккио" перевели на множество языков, а деревянный мальчик стал одним из самых известных персонажей детской литературы. В 1940 году студия Disney выпустила анимационный фильм, который сделал эту историю еще более популярной, хотя и значительно смягчил ее самые мрачные моменты.