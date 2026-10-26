Ненавидів дітей, але створив Піноккіо: парадокс письменника Карло Коллоді

Чому письменник вирішив убити Піноккіо та як похмура історія перетворилася на світовий бестселер – розкаже 24 Канал.

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Чому Карло Коллоді вирішив убити Піноккіо?

Сьогодні Піноккіо асоціюється з добродушним дерев'яним хлопчиком, у якого росте ніс через брехню. Проте оригінальна історія була значно жорстокішою. У 1881 році італійський письменник Карло Коллоді почав публікувати пригоди дерев'яної ляльки в дитячій газеті. Його герой брехав, тікав від батька, потрапляв у небезпечні ситуації та постійно ігнорував поради дорослих.

Але найстрашніше чекало попереду. У 15-му розділі Лисиця та Кіт повісили Піноккіо на Великому дубі, намагаючись відібрати його гроші. Саме на цьому історія спочатку обірвалася. Замість щасливого фіналу читачі отримали смерть головного героя.

Як читачі змусили письменника повернути Піноккіо до життя?

Неочікуваний фінал не став остаточним. Історія здобула популярність, а юні читачі хотіли дізнатися, що буде з дерев'яним хлопчиком далі. Після перерви Коллоді повернувся до казки. Піноккіо врятувала Фея, а його пригоди продовжилися.

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Зрештою дерев'яна лялька отримала шанс стати справжнім хлопчиком. У 1883 році історію видали окремою книжкою під назвою "Пригоди Піноккіо". Так похмура розповідь із трагічним фіналом перетворилася на казку про:

дорослішання,

відповідальність,

виправлення помилок.



Як читачі змусили письменника повернути Піноккіо до життя / Фото Вікіпедія

Чому автор Піноккіо писав такі жорстокі казки?

Карло Коллоді народився 1826 року у Флоренції. Справжнє ім'я письменника – Карло Лоренціні. До появи Піноккіо він працював журналістом, писав сатиричні тексти та цікавився політикою. Коллоді підтримував рух за об'єднання Італії й навіть брав участь у війнах за її незалежність.

Дитяча література стала важливою частиною його творчості вже в зрілому віці. Однак Коллоді не прагнув створювати виключно безтурботні історії. Його Піноккіо жив у світі, де за помилки доводилося дорого платити. Голод, бідність, обман і жорстокість були невіддільними частинами казки. Саме тому оригінальний Піноккіо значно похмуріший за персонажа знаменитого мультфільму Disney.

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26 жовтня 1890 року Карло Коллоді помер у Флоренції. Йому було 63 роки. За життя він побачив успіх своєї казки в Італії, але справжня міжнародна слава прийшла вже після його смерті. "Пригоди Піноккіо" переклали численними мовами, а дерев'яний хлопчик став одним із найвідоміших персонажів дитячої літератури. У 1940 році студія Disney випустила анімаційний фільм, який зробив історію ще популярнішою, хоча й значно пом'якшив її найтемніші моменти.