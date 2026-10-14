Как политическая карьеристка прошла путь от прокурорши до дипломатического скандала – расскажет 24 Канал.

Что известно о скандале?

Как пишет Reuters, 13 октября Белый дом сообщил, что попросил Кимберли Гилфойл покинуть пост посла США в Греции. Причиной стали обвинения в

в ненадлежащем поведении,

возможном использовании политических связей в собственных интересах.

Гилфойл и ее представители отрицают обвинения и ставят под сомнение отдельные утверждения.

Как Гилфойл оказалась в окружении демократов?

Мало кто помнит, что одна из самых ярых сторонниц Трампа когда-то была женой представителя Демократической партии. В 2001 году Гилфойл вышла замуж за Гэвина Ньюсома. Когда в 2004 году он стал мэром Сан-Франциско, она получила статус первой леди города.

Супруги принадлежали к местной политической элите, а Гилфойл общалась с влиятельными представителями Демократической партии, в частности была знакома с Камалой Харрис. В 2006 году пара развелась. Ньюсом продолжил политическую карьеру и впоследствии стал губернатором Калифорнии, а его бывшая жена постепенно перешла в лагерь консерваторов.



Гилфойл – одна из самых громких сторонниц Трампа / Фото BBC

Как прокурор стала звездой Fox News?

Гилфойл получила юридическое образование и работала прокурором в Калифорнии. Одним из известных дел, в которых она участвовала, стало расследование гибели Дайан Уиппл, которую смертельно покусали собаки соседей.

Впоследствии Гилфойл перешла на телевидение и в 2006 году присоединилась к Fox News. Она стала узнаваемой ведущей благодаря эмоциональной манере выступлений и резким политическим комментариям. Телевидение помогло ей завоевать широкую аудиторию, а впоследствии – перейти к активной политической деятельности в поддержку республиканцев.



Гилфойл присоединилась к Fox News / Фото Fox News

Почему она выбрала лагерь MAGA?

Отношения с Дональдом Трампом-младшим стали важным этапом в политической трансформации Гилфойл. В 2020 году пара объявила о помолвке, а сама она активно включилась в предвыборную кампанию Дональда Трампа и сбор средств для республиканцев.

Ее эмоциональные выступления в поддержку Трампа широко обсуждались американскими СМИ. Бывшая представительница демократического лагеря стала одной из заметных публичных сторонниц движения MAGA. В декабре 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру Гилфойл на пост посла США в Греции. Сенат утвердил ее в сентябре 2025 года, а в ноябре она приступила к дипломатической работе.

Однако теперь ее карьера оказалась под угрозой из-за обвинений, ставших поводом для отставки. История Гилфойл демонстрирует, насколько тесно в американской политике могут переплетаться:

личные связи,

популярность в СМИ,

государственные должности.

В то же время отставка не означает, что обвинения доказаны: окончательные выводы о возможных нарушениях должны основываться на результатах проверок.