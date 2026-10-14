Як політична кар'єристка пройшла шлях від прокурорки до дипломатичного скандалу – розкаже 24 Канал.

Що відомо про скандал?

Як пише Reuters, 13 жовтня Білий дім повідомив, що попросив Кімберлі Гілфойл залишити посаду посла США в Греції. Причиною стали звинувачення:

в неналежній поведінці,

можливому використанні політичних зв'язків у власних інтересах.

Гілфойл та її представники заперечують звинувачення та ставлять під сумнів окремі твердження.

Як Гілфойл опинилася в оточенні демократів?

Мало хто пам'ятає, що одна з найгучніших прихильниць Трампа колись була дружиною представника Демократичної партії. У 2001 році Гілфойл вийшла заміж за Гевіна Ньюсома. Коли у 2004 році він став мером Сан-Франциско, вона отримала статус першої леді міста.

Подружжя належало до місцевої політичної еліти, а Гілфойл спілкувалася з впливовими представниками Демократичної партії, зокрема була знайома з Камалою Гарріс. У 2006 році пара розлучилася. Ньюсом продовжив політичну кар'єру й згодом став губернатором Каліфорнії, а його колишня дружина поступово перейшла до консервативного табору.



Гілфойл – одна з найгучніших прихильниць Трампа / Фото ВВС

Як прокурорка стала зіркою Fox News?

Гілфойл здобула юридичну освіту та працювала прокуроркою в Каліфорнії. Однією з відомих справ, у яких вона брала участь, стало розслідування загибелі Даян Віппл, яку смертельно покусали собаки сусідів.

Згодом Гілфойл перейшла на телебачення й у 2006 році приєдналася до Fox News. Вона стала впізнаваною ведучою завдяки емоційній манері виступів і різким політичним коментарям. Телебачення допомогло їй здобути широку аудиторію, а згодом – перейти до активної політичної діяльності на підтримку республіканців.



Гілфойл приєдналася до Fox News / Фото Fox News

Чому вона обрала табір MAGA?

Стосунки з Дональдом Трампом-молодшим стали важливим етапом у політичній трансформації Гілфойл. У 2020 році пара оголосила про заручини, а сама вона активно долучилася до передвиборчої кампанії Дональда Трампа та збору коштів для республіканців.

Її емоційні виступи на підтримку Трампа широко обговорювали американські медіа. Колишня представниця демократичного середовища стала однією з помітних публічних прихильниць руху MAGA. У грудні 2024 року Трамп висунув кандидатуру Гілфойл на посаду посла США в Греції. Сенат затвердив її у вересні 2025 року, а в листопаді вона розпочала дипломатичну роботу.

Однак тепер її кар'єра опинилася під загрозою через звинувачення, які стали приводом для відставки. Історія Гілфойл демонструє, наскільки тісно в американській політиці можуть переплітатися:

особисті зв'язки,

медійна популярність,

державні посади.

Водночас відставка не означає, що звинувачення доведені: остаточні висновки щодо можливих порушень мають ґрунтуватися на результатах перевірок.