Апологет Сталина вместо героя: почему в Черновцах избавляются от улицы Юлиуса Фучика

О том, что осталось за пределами советского образа безупречного героя, расскажет 24 Канал.

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Почему в Черновцах хотят отказаться от имени Фучика?

Улицу Юлиуса Фучика предлагают переименовать в честь гетмана Павла Скоропадского. Общественные слушания запланированы на 20 ноября 2026 года, поэтому окончательное решение еще не принято. Заместитель председателя топонимической комиссии Сергей Добржанский в комментарии "Суспильне" пояснил: основанием стала пропагандистская деятельность Фучика. По его словам, журналист отрицал Голодомор и другие факты, связанные с украинским народом.

В советское время в центре внимания была другая часть биографии – участие в коммунистическом антинацистском подполье, заключение и гибель. Его посмертный культ особенно активно использовали для воспитания молодежи: Фучик должен был олицетворять преданность партии и готовность пожертвовать собой.

Что Фучик писал о сталинском СССР?

Фучик посещал Советский Союз в 1930 году и жил там в 1934–1936 годах. Его книга "В стране, где завтра уже означает вчера", изданная в 1932 году, рисовала восторженную картину советских преобразований. Как показывает исследование историка Богумила Мелихара, журналист описывал СССР как пространство героического строительства социализма.

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Что Фучик писал о сталинском СССР / Фото Википедия

Советскому развитию он противопоставлял кризис Запада, убеждая читателя, что будущее человечества рождается именно по большевистской модели. Это был некритический взгляд сторонника системы, а не независимая оценка ее достижений и преступлений. Именно восхищение сталинским СССР, наряду с гибелью в нацистской тюрьме, впоследствии помогло превратить Фучика в удобную фигуру для коммунистического пантеона.

Как из тюремных записок создали безупречный миф?

Антинацистская деятельность Фучика и его казнь – реальные факты.

Гестапо арестовало его 24 апреля 1942 года.

В пражской тюрьме Панкрац он писал записки, которые тайно выносили надзиратели.

8 сентября 1943 года Фучика повесили в берлинской тюрьме Плетцензее.

После войны его жена Густа собрала сохранившиеся листы. Они легли в основу "Репортажа с петлей на шее" – книги, принесшей автору посмертную славу. Однако до читателей дошел отредактированный текст.

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В частности, были исключены объяснения Фучика о том, почему он начал давать показания на допросах. В полном тексте автор утверждал, что пытался сбить следователей с толку и защитить других людей.

История Фучика показывает, как реальную гибель человека превратили в инструмент политического воспитания. Его борьба против нацизма не отменяет поддержки сталинской системы. Именно эта часть биографии сегодня становится определяющей в дискуссии о том, должно ли его имя оставаться на украинских улицах.