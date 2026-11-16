Апологет Сталина вместо героя: почему в Черновцах избавляются от улицы Юлиуса Фучика

Почему в Черновцах ликвидируют улицу Юлиуса Фучика / Коллаж 24 Канала
Его тюремные записки читали школьники, а в честь него называли улицы далеко за пределами родной Чехии. Юлиус Фучик стал одним из самых известных мучеников коммунистической пропаганды. Теперь в Черновцах предлагают удалить его имя с городской карты.
О том, что осталось за пределами советского образа безупречного героя, расскажет 24 Канал.
Почему в Черновцах хотят отказаться от имени Фучика?
Улицу Юлиуса Фучика предлагают переименовать в честь гетмана Павла Скоропадского. Общественные слушания запланированы на 20 ноября 2026 года, поэтому окончательное решение еще не принято. Заместитель председателя топонимической комиссии Сергей Добржанский в комментарии "Суспильне" пояснил: основанием стала пропагандистская деятельность Фучика. По его словам, журналист отрицал Голодомор и другие факты, связанные с украинским народом.
В советское время в центре внимания была другая часть биографии – участие в коммунистическом антинацистском подполье, заключение и гибель. Его посмертный культ особенно активно использовали для воспитания молодежи: Фучик должен был олицетворять преданность партии и готовность пожертвовать собой.
Что Фучик писал о сталинском СССР?
Фучик посещал Советский Союз в 1930 году и жил там в 1934–1936 годах. Его книга "В стране, где завтра уже означает вчера", изданная в 1932 году, рисовала восторженную картину советских преобразований. Как показывает исследование историка Богумила Мелихара, журналист описывал СССР как пространство героического строительства социализма.
Советскому развитию он противопоставлял кризис Запада, убеждая читателя, что будущее человечества рождается именно по большевистской модели. Это был некритический взгляд сторонника системы, а не независимая оценка ее достижений и преступлений. Именно восхищение сталинским СССР, наряду с гибелью в нацистской тюрьме, впоследствии помогло превратить Фучика в удобную фигуру для коммунистического пантеона.
Как из тюремных записок создали безупречный миф?
Антинацистская деятельность Фучика и его казнь – реальные факты.
- Гестапо арестовало его 24 апреля 1942 года.
- В пражской тюрьме Панкрац он писал записки, которые тайно выносили надзиратели.
- 8 сентября 1943 года Фучика повесили в берлинской тюрьме Плетцензее.
После войны его жена Густа собрала сохранившиеся листы. Они легли в основу "Репортажа с петлей на шее" – книги, принесшей автору посмертную славу. Однако до читателей дошел отредактированный текст.
В частности, были исключены объяснения Фучика о том, почему он начал давать показания на допросах. В полном тексте автор утверждал, что пытался сбить следователей с толку и защитить других людей.
История Фучика показывает, как реальную гибель человека превратили в инструмент политического воспитания. Его борьба против нацизма не отменяет поддержки сталинской системы. Именно эта часть биографии сегодня становится определяющей в дискуссии о том, должно ли его имя оставаться на украинских улицах.
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