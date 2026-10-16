Как Альфред Дуглас изменил жизнь Оскара Уайльда – расскажет 24 Канал.

Как роман с Бози изменил жизнь писателя?

В начале 1890-х годов Оскар Уайльд был одним из самых популярных драматургов Великобритании. Его пьесы имели успех, а остроумие и резкие высказывания сделали его звездой лондонского общества.

В 1891 году писатель познакомился с лордом Альфредом Дугласом – молодым аристократом, которого называли Бози. Между ними завязались романтические отношения, которые впоследствии стали источником конфликтов и финансовых проблем. Уайльд оплачивал дорогие развлечения, а их общение сопровождалось ссорами и напряженностью.

В то же время их история была сложнее, чем обычный рассказ о несчастной любви. В викторианской Британии сексуальные отношения между мужчинами могли стать основанием для уголовного преследования. Поэтому связь Уайльда с Дугласом угрожала не только его браку и репутации, но и свободе.

Почему Уайльд сам подал в суд на отца возлюбленного?

Отец Альфреда Дугласа, маркиз Квинсберри, резко выступал против отношений сына с писателем. В 1895 году он оставил Уайльду оскорбительную записку, фактически обвинив его в гомосексуальных отношениях. Уайльд решил подать иск о клевете. Он рассчитывал защитить свое имя, однако судебный процесс обернулся против него.



Как роман с Бози изменил жизнь писателя / Фото Википедия

Адвокаты маркиза начали представлять доказательства, касавшиеся личной жизни писателя, в частности его связей с молодыми мужчинами. В конце концов Уайльд отозвал иск, но это уже не спасло его от уголовного преследования.

Против драматурга выдвинули обвинение в так называемом "грубом непристойном поведении" – преступлении, которое в тогдашнем британском законодательстве охватывало сексуальные отношения между мужчинами.

Как писатель оказался за решеткой?

В мае 1895 года Оскара Уайльда признали виновным и приговорили к двум годам заключения с каторжными работами. Сначала он находился в нескольких тюрьмах, а в ноябре его перевели в Редингскую тюрьму.

Условия заключения были тяжелыми:

изоляция,

изнурительный физический труд,

ограничения в чтении и письме.

Здоровье писателя ухудшилось, а прежняя жизнь со спектаклями, светскими вечерами и литературными успехами осталась далеко позади. Именно в тюрьме Уайльд начал осмысливать собственные ошибки, отношения с Дугласом и жестокость общества, которое его осудило. Эти размышления легли в основу большого письма к Бози, известного под названием "De Profundis".

Что случилось с его семьей и Бози?

Скандал разрушил не только карьеру писателя, но и его семейную жизнь. Жена Уайльда Констанс сменила свою фамилию и фамилии двух сыновей на Холланд, стремясь защитить детей от Суспильного осуждения. Она уехала с ними за границу.

Супруги официально не развелись, но после освобождения писатель больше не видел жену и сыновей. Отношения с Дугласом также не выдержали испытания. После освобождения Уайльд на короткое время вновь сблизился с Бози, однако они расстались.

В своем письме "De Profundis" писатель критически описывал их взаимоотношения, в частности финансовые требования и эмоциональные конфликты. Однако сводить трагедию Уайльда исключительно к поведению Дугласа было бы упрощением. Важную роль сыграли также уголовное преследование, суспильне нетерпимость и решение самого писателя вступить в судебную борьбу с влиятельным маркизом.

Как закончилась жизнь Оскара Уайльда?

После освобождения в 1897 году Уайльд покинул Великобританию и поселился во Франции. Ему уже не удалось вернуть прежнюю славу и финансовую стабильность. Одним из важнейших произведений последних лет стала поэма "Баллада о Редингской тюрьме", в которой писатель осмыслил опыт заключения.

Оскар Уайльд умер в Париже 30 ноября 1900 года в возрасте 46 лет. Его последние годы прошли вдали от прежней роскоши и литературного триумфа. Однако история не закончилась его смертью. Сегодня Уайльда признают одним из величайших писателей и драматургов своего времени.

Его судьба стала символом того, как суспильные предрассудки и уголовное преследование могут разрушить жизнь человека из-за его личных отношений. А его история с Бози напоминает, насколько разрушительными могут быть отношения, в которых страсть сочетается с конфликтами, зависимостью и неравенством.