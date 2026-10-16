Як Альфред Дуглас змінив життя Оскара Уайльда – розкаже 24 Канал.

Як роман із Бозі змінив життя письменника?

На початку 1890-х років Оскар Уайльд був одним із найпопулярніших драматургів Великої Британії. Його п'єси мали успіх, а дотепність і гострі висловлювання зробили його зіркою лондонського суспільства.

У 1891 році письменник познайомився з лордом Альфредом Дугласом – молодим аристократом, якого називали Бозі. Між ними зав'язалися романтичні стосунки, які згодом перетворилися на джерело конфліктів і фінансових проблем. Уайльд оплачував дорогі розваги, а їхнє спілкування супроводжувалося сварками та напруженням.

Водночас їхня історія була складнішою за звичайну розповідь про невдале кохання. У вікторіанській Британії сексуальні стосунки між чоловіками могли стати підставою для кримінального переслідування. Тому зв'язок Уайльда з Дугласом загрожував не лише його шлюбу й репутації, а й свободі.

Чому Уайльд сам подав до суду на батька коханого?

Батько Альфреда Дугласа, маркіз Квінсберрі, різко виступав проти стосунків сина з письменником. У 1895 році він залишив Уайльду образливу записку, фактично звинувативши його в гомосексуальних стосунках. Уайльд вирішив подати позов про наклеп. Він розраховував захистити своє ім'я, однак судовий процес обернувся проти нього.



Як роман із Бозі змінив життя письменника / Фото Вікіпедія

Адвокати маркіза почали представляти докази, які стосувалися особистого життя письменника, зокрема його зв'язків із молодими чоловіками. Зрештою Уайльд відкликав позов, але це вже не врятувало його від кримінального переслідування.

Проти драматурга висунули обвинувачення в так званій "грубій непристойності" – злочині, який у тогочасному британському законодавстві охоплював сексуальні стосунки між чоловіками.

Як письменник опинився за ґратами?

У травні 1895 року Оскара Уайльда визнали винним і засудили до двох років ув'язнення з каторжними роботами. Спочатку він перебував у кількох в'язницях, а в листопаді його перевели до Редінгської в'язниці.

Умови ув'язнення були важкими:

ізоляція,

виснажлива фізична праця,

обмеження в читанні та письмі.

Здоров'я письменника погіршилося, а колишнє життя з виставами, світськими вечорами й літературними успіхами залишилося далеко позаду. Саме у в'язниці Уайльд почав осмислювати власні помилки, стосунки з Дугласом і жорстокість суспільства, яке його засудило. Ці роздуми лягли в основу великого листа до Бозі, відомого під назвою De Profundis.

Що сталося з його родиною та Бозі?

Скандал зруйнував не лише кар'єру письменника, а й його сімейне життя. Дружина Уайльда Констанс змінила своє прізвище та прізвища двох синів на Голланд, прагнучи захистити дітей від суспільного осуду. Вона виїхала з ними за кордон.

Подружжя офіційно не розлучилося, але після звільнення письменник більше не побачив дружину й синів. Стосунки з Дугласом також не витримали випробування. Після звільнення Уайльд на короткий час знову зблизився з Бозі, однак вони розійшлися.

У своєму листі De Profundis письменник критично описував їхні взаємини, зокрема фінансові вимоги та емоційні конфлікти. Проте зводити трагедію Уайльда лише до поведінки Дугласа було б спрощенням. Важливу роль відіграли також кримінальне переслідування, суспільна нетерпимість і рішення самого письменника вступити в судову боротьбу з впливовим маркізом.

Як завершилося життя Оскара Уайльда?

Після звільнення у 1897 році Уайльд залишив Велику Британію та оселився у Франції. Він уже не зміг повернути колишню славу й фінансову стабільність. Одним із найважливіших творів останніх років стала поема "Балада Редінгської в'язниці", у якій письменник осмислив досвід ув'язнення.

Оскар Уайльд помер у Парижі 30 листопада 1900 року у віці 46 років. Його останні роки минули далеко від колишньої розкоші та літературного тріумфу. Однак історія не завершилася його смертю. Сьогодні Уайльда визнають одним із найвидатніших письменників і драматургів свого часу.

Його доля стала символом того, як суспільні упередження та кримінальне переслідування можуть зруйнувати життя людини через її особисті стосунки. А його історія з Бозі нагадує, наскільки руйнівними можуть бути взаємини, у яких пристрасть поєднується з конфліктами, залежністю та нерівністю.