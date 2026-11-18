Можно ли считать это одним из самых успешных случаев кражи интеллектуальной собственности XIX века – расскажет 24 Канал.

Adv

Кто первым научился сохранять изображения?

До появления фотографии Дагер зарабатывал на зрелищах. Его парижская диорама поражала зрителей огромными картинами, которые благодаря освещению словно менялись прямо на глазах. Он умел работать со светом и привлекать внимание публики. Но запечатлеть изображение, создаваемое светом в камере-обскуре, раньше удалось Ньепсу.

Его метод был медленным и требовал усовершенствования. В 1829 году изобретатели заключили партнерское соглашение, однако уже в 1833-м Ньепс скончался. Дагер продолжил исследования и разработал процесс, который назвал дагеротипией. Именно его имя стало всемирно известным, тогда как о вкладе его предшественника приходилось отдельно напоминать публике.



Кем был Луи Дагер / Фото Википедия

Что произошло накануне триумфа?

В начале 1839 года изобретение уже демонстрировали представителям Французской академии наук. Изображения на металлических пластинах поражали точностью: мир получал возможность сохранять детали, которые раньше приходилось рисовать вручную.

Реклама

Но 8 марта произошла катастрофа. Пожар уничтожил диораму Дагера, а вместе с ней – его лабораторию, записи и большинство ранних экспериментальных работ. За несколько месяцев до обнародования технологии изобретатель лишился значительной части материальных свидетельств своего многолетнего труда. Однако сам процесс уже был разработан, а его влиятельным сторонником стал физик и политик Франсуа Араго.

Как секрет фотографии обменяли на пожизненную пенсию?

Именно Араго помог добиться государственного соглашения: Франция приобрела права на процесс в обмен на пожизненные выплаты его владельцам. Это позволяло обнародовать технологию и дать другим возможность ее использовать. Дагеру назначили 6 тысяч франков в год, а Изидору Ньепсу, сыну умершего партнера, – 4 тысячи.

19 августа 1839 года Араго публично раскрыл подробности дагеротипии на совместном заседании академий наук и изящных искусств. Франция представила это как свой дар человечеству.

Реклама

Луи Дагер создал первую фотографию / Фото Википедия

Почему мир запомнил именно Дагера?

Дагер получил постоянный доход и международное признание. Кроме того, он присоединился к продаже камер для создания дагеротипов, а впоследствии отошел от активного участия в развитии технологии. Его фамилию позже внесли в список имен ученых и инженеров на Эйфелевой башне.

Его история показывает, что путь изобретения к славе пролегает не только через лабораторию. Важны и публичная презентация, и поддержка влиятельных людей, и способ распространения технологии. Дагер сумел совместить эти возможности – но история фотографии началась еще до его триумфа.