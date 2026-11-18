Чи можна вважати це однією з найуспішніших інтелектуальних крадіжок XIX століття – розкаже 24 Канал.

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Хто першим навчився зберігати зображення?

До фотографії Дагер заробляв видовищами. Його паризька діорама вражала глядачів величезними картинами, які завдяки освітленню ніби змінювалися просто перед очима. Він умів працювати зі світлом і привертати увагу публіки. Але зупинити зображення, яке створювало світло в камері-обскурі, раніше вдалося Ньєпсу.

Його метод був повільним і потребував удосконалення. У 1829 році винахідники уклали партнерську угоду, однак уже в 1833-му Ньєпс помер. Дагер продовжив досліди й розробив процес, який назвав дагеротипією. Саме його ім'я стало всесвітньо відомим, тоді як внесок попередника доводилося окремо нагадувати публіці.



Ким був Луї Дагер / Фото Вікіпедія

Що сталося напередодні тріумфу?

На початку 1839 року винахід уже демонстрували представникам Французької академії наук. Зображення на металевих пластинах вражали точністю: світ отримував можливість зберігати деталі, які раніше доводилося малювати вручну.

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Та 8 березня сталася катастрофа. Пожежа знищила діораму Дагера, а разом із нею – його лабораторію, записи та більшість ранніх експериментальних робіт. За кілька місяців до оприлюднення технології винахідник утратив значну частину матеріальних свідчень своєї багаторічної праці. Проте сам процес уже був розроблений, а його впливовим прихильником став фізик і політик Франсуа Араго.

Як секрет фотографії обміняли на довічну пенсію?

Саме Араго допоміг домогтися державної угоди: Франція придбала права на процес в обмін на довічні виплати його власникам. Це дозволяло оприлюднити технологію й дати іншим можливість її використовувати. Дагеру призначили 6 тисяч франків на рік, а Ізидору Ньєпсу, синові померлого партнера, – 4 тисячі.

19 серпня 1839 року Араго публічно розкрив подробиці дагеротипії на спільному засіданні академій наук і красних мистецтв. Франція представила це як свій дар людству.

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Луї Дагер створив першу фотографію / Фото Вікіпедія

Чому світ запам'ятав саме Дагера?

Дагер отримав постійний дохід і міжнародне визнання. Крім того, він долучився до продажу камер для створення дагеротипів, а згодом відійшов від активної участі в розвитку технології. Його прізвище пізніше внесли до переліку імен учених та інженерів на Ейфелевій вежі.

Його історія показує, що шлях винаходу до слави проходить не лише через лабораторію. Значення мають і публічна презентація, і підтримка впливових людей, і спосіб поширення технології. Дагер зумів поєднати ці можливості – але історія фотографії почалася ще до його тріумфу.