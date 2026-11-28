Как сестра Генриха VIII оставила след в истории, – рассказывает 24 Канал.

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Почему 13-летнюю Маргарет выдали замуж за шотландского короля?

Маргарет Тюдор родилась 28 ноября 1489 года в семье английского короля Генриха VII и Елизаветы Йоркской. В 1503 году 13-летнюю принцессу выдали замуж за 30-летнего короля Шотландии Якова IV. Этот союз должен был примирить Англию и Шотландию и закрепить мирный договор между двумя государствами.

Несмотря на политический характер брака, отношения супругов сложились довольно хорошо. У них родилось шестеро детей, но большинство умерли еще в детстве. Единственным сыном, пережившим отца и впоследствии ставшим королем, был Яков V. В 1513 году семейная жизнь Маргарет оборвалась.

Яков IV погиб в битве при Флоддене, сражаясь против английской армии, которой командовал ее родной брат Генрих VIII. 23-летняя королева осталась вдовой с маленьким сыном, а Шотландия оказалась в политическом хаосе.

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Почему второй брак лишил Маргарет власти?

После смерти Якова IV Маргарет стала регентшей Шотландии и получила право опекать малолетнего сына. Однако ее власть зависела от одного условия: она должна была оставаться вдовой. Шотландские лорды опасались, что новый супруг королевы получит слишком большое влияние.

Но Маргарет решила иначе. В 1514 году она тайно вышла замуж за влиятельного дворянина Арчибальда Дугласа, графа Ангуса. Брак должен был обеспечить ей политическую поддержку, но обернулся катастрофой: знать выступила против этого союза, а королева лишилась регентства и права опекать сына. Личная жизнь также не сложилась.

Арчибальд оказался неверным мужем и злоупотреблял доверием Маргарет. Королева решила добиться аннулирования брака, но для этого ей пришлось пройти через длительные переговоры с церковными властями.



Маргарет Тюдор неоднократно выходила замуж / Фото Википедия

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Как Маргарет получила развод раньше своего брата?

В 1527 году Маргарет добилась аннулирования брака с Арчибальдом Дугласом. Это стало особенно ироничным поворотом в истории семьи Тюдоров: Генрих VIII как раз в то время пытался расторгнуть брак с Екатериной Арагонской, но столкнулся с сопротивлением Папы Римского.

В марте 1528 года Маргарет в третий раз вышла замуж – за Генри Стюарта, лорда Метвена. Однако и этот союз не принес ей семейного счастья: муж также оказался неверным, а попытки королевы развестись с ним не увенчались успехом.

Как потомки Маргарет Тюдор получили английский престол?

Маргарет умерла 18 октября 1541 года в Шотландии в возрасте 51 года. Она не узнала, насколько важной станет ее родовая линия для будущего британской монархии. Ее сын Яков V стал отцом Марии Стюарт – будущей королевы Шотландии.

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А внук Маргарет от второго брака, Генри Стюарт, лорд Дарнли, женился на Марии Стюарт. У них родился Яков VI, который в 1603 году унаследовал английский престол под именем Якова I. Тем временем трое детей Генриха VIII – Эдуард VI, Мария I и Елизавета I – умерли без наследников.

После смерти последней английская корона перешла к потомку Маргарет Тюдор. Так сестра, о которой гораздо реже вспоминают, чем о знаменитом Генрихе VIII, в конечном итоге стала одной из важнейших фигур в истории британской монархии. Ее потомки объединили короны Англии и Шотландии, а династия брата, который когда-то обладал несравненно большей властью, осталась в прошлом.