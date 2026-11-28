Як сестра Генріха VIII залишила слід в історії, – розповідає 24 Канал.

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Чому 13-річну Маргарет видали заміж за шотландського короля?

Маргарет Тюдор народилася 28 листопада 1489 року в родині англійського короля Генріха VII та Єлизавети Йоркської. У 1503 році 13-річну принцесу видали заміж за 30-річного короля Шотландії Якова IV. Цей союз мав примирити Англію та Шотландію й закріпити мирний договір між двома державами.

Попри політичний характер шлюбу, стосунки подружжя склалися доволі добре. У них народилося шестеро дітей, але більшість померли ще в дитинстві. Єдиним сином, який пережив батька та згодом став королем, був Яків V. У 1513 році сімейне життя Маргарет обірвалося.

Яків IV загинув у битві при Флоддені, воюючи проти англійського війська, яким керував її рідний брат Генріх VIII. 23-річна королева залишилася вдовою з маленьким сином, а Шотландія опинилася в політичному хаосі.

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Чому другий шлюб позбавив Маргарет влади?

Після смерті Якова IV Маргарет стала регенткою Шотландії та отримала право опікуватися малолітнім сином. Проте її влада залежала від однієї умови: вона мала залишатися вдовою. Шотландські лорди побоювалися, що новий чоловік королеви отримає надто великий вплив.

Та Маргарет вирішила інакше. У 1514 році вона таємно вийшла заміж за впливового дворянина Арчибальда Дугласа, графа Ангуса. Шлюб мав забезпечити їй політичну підтримку, але обернувся катастрофою: знать виступила проти союзу, а королева втратила регентство та право опікуватися сином. Особисте життя також не склалося.

Арчибальд виявився невірним чоловіком і зловживав довірою Маргарет. Королева вирішила домогтися анулювання шлюбу, але для цього їй довелося пройти через тривалі переговори з церковною владою.



Маргарет Тюдор неодноразово була одружена / Фото Вікіпедія

Як Маргарет отримала розлучення раніше за свого брата?

У 1527 році Маргарет домоглася анулювання шлюбу з Арчибальдом Дугласом. Це стало особливо іронічним поворотом в історії родини Тюдорів: Генріх VIII саме тоді намагався розірвати шлюб із Катериною Арагонською, але зіткнувся з опором Папи Римського.

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У березні 1528 року Маргарет утретє вийшла заміж – за Генрі Стюарта, лорда Метвена. Однак і цей союз не приніс їй сімейного щастя: чоловік також виявився невірним, а спроби королеви розлучитися з ним не увінчалися успіхом.

Як нащадки Маргарет Тюдор отримали англійський престол?

Маргарет померла 18 жовтня 1541 року в Шотландії, у віці 51 року. Вона не дізналася, наскільки важливою стане її родинна лінія для майбутнього британської монархії. Її син Яків V став батьком Марії Стюарт – майбутньої королеви Шотландії.

А онук Маргарет від другого шлюбу, Генрі Стюарт, лорд Дарнлі, одружився з Марією Стюарт. У них народився Яків VI, який у 1603 році успадкував англійський престол під ім'ям Якова I. Тим часом троє дітей Генріха VIII – Едуард VI, Марія I та Єлизавета I – померли без спадкоємців.

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Після смерті останньої англійська корона перейшла до нащадка Маргарет Тюдор. Так сестра, про яку значно рідше згадують, ніж про знаменитого Генріха VIII, зрештою стала однією з найважливіших постатей в історії британської монархії. Її нащадки об'єднали корони Англії та Шотландії, а династія брата, який колись мав незрівнянно більшу владу, залишилася в минулому.