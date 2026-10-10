Как талантливый ученый оказался за колючей проволокой и что известно о его последних днях – расскажет 24 Канал.

Как ученый, знавший 19 языков, оказался в лагере?

Михаил Драй-Хмара обладал исключительным языковым талантом:

он знал девять славянских,

шесть европейских,

четыре древних языка – старославянский, древнегреческий, латынь и санскрит.

Драй-Хмара был не только поэтом, но и серьезным ученым, стремившимся развивать украинскую культуру в диалоге с мировой. В 1920-х годах он стал участником группы киевских неоклассиков вместе с:

Максимом Рыльским,

Николаем Зеровым,

Павлом Филиповичем,

Юрием Кленом.

Они отстаивали высокое художественное мастерство, внимание к форме и культурной традиции. Но в условиях советской идеологической цензуры такая независимость все чаще вызывала подозрения.



Как гениального Драй-Хмару уничтожил ГУЛАГ / Фото Википедия

Почему советская власть преследовала Драй-Хмару?

В 1933 году поэта впервые арестовали по обвинению в причастности к контрреволюционной организации, но впоследствии уволил из-за отсутствия доказательств. 6 сентября 1935 года его арестовали во второй раз. В марте 1936 года его приговорили к пяти годам заключения и отправили на Колыму.

Там его положение ухудшилось еще больше: в 1938 году срок наказания увеличили на десять лет по новым политическим обвинениям. Его литературные взгляды и культурные убеждения не вписывались в рамки, которые советская власть пыталась навязать украинским писателям.

Для Драй-Хмары это означало не только утрату свободы. Он лишился возможности полноценно работать, печатать свои произведения и завершать научные проекты. Рукопись его перевода "Божественной комедии" Данте конфисковали во время ареста.

Как погиб поэт на Колыме?

Согласно официальным документам, Михаил Драй-Хмара умер 19 января 1939 года от "ослабления сердечной деятельности". В то же время существует другая версия его гибели, которую передал бывший сокамерник поэта Михаил Добровольский.

Согласно этому свидетельству, весной 1939 года Драй-Хмара якобы попытался спасти молодого заключенного, которого должны были расстрелять, и погиб сам. Этот драматический рассказ стал частью исторической памяти о поэте.

Что оставил после себя Драй-Хмара?

При жизни поэт успел издать лишь один сборник – "Проростень", вышедший в Киеве в 1926 году. Он переводил Шарля Бодлера, Поля Верлена, Стефана Малларме и других европейских авторов, исследовал творчество Леси Украинки и внес весомый вклад в развитие украинского литературоведения. Значительная часть его работ и переводов осталась неопубликованной.

Михаил Драй-Хмара стал одним из символов "Расстрелянного возрождения" – поколения украинских художников и интеллектуалов, которых советский режим преследовал, заключал в тюрьмы и убивал. В 1989 году поэта реабилитировали. Его судьба напоминает, каким трудным путем может оказаться попытка сохранить культурную независимость в условиях диктатуры.

Драй-Хмара не просто знал 19 языков – он стремился к тому, чтобы украинская литература заняла достойное место среди литератур мира. Эту работу репрессии не смогли стереть.