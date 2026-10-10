Як талановитий учений опинився за колючим дротом і що відомо про його останні дні – розкаже 24 Канал.

Як учений, який знав 19 мов, опинився в таборі?

Михайло Драй-Хмара мав вийнятковий мовний талант:

він знав дев'ять слов'янських,

шість європейських,

чотири давні мови – старослов'янську, старогрецьку, латину та санскрит.

Драй-Хмара був не лише поетом, а й серйозним ученим, який прагнув розвивати українську культуру в діалозі зі світовою. У 1920-х роках він став учасником групи київських неокласиків разом із:

Максимом Рильським,

Миколою Зеровим,

Павлом Филиповичем,

Юрієм Кленом.

Вони відстоювали високу художню майстерність, увагу до форми й культурної традиції. Та в умовах радянської ідеологічної цензури така незалежність дедалі частіше викликала підозри.



Як геніального Драй-Хмару знищив ГУЛАГ / Фото Вікіпедія

Чому радянська влада переслідувала Драй-Хмару?

У 1933 році поета вперше заарештували за звинуваченням у причетності до контрреволюційної організації, але згодом звільнили через брак доказів. 6 вересня 1935 року його заарештували вдруге. У березні 1936-го засудили до п'яти років ув'язнення й відправили на Колиму.

Там його становище погіршилося ще більше: у 1938 році термін покарання збільшили на десять років за новими політичними звинуваченнями. Його літературні погляди й культурні переконання не вписувалися в рамки, які радянська влада намагалася нав'язати українським письменникам.

Для Драй-Хмари це означало не лише втрату свободи. Він утратив можливість повноцінно працювати, друкувати свої твори й завершувати наукові проєкти. Рукопис його перекладу "Божественної комедії" Данте конфіскували під час арешту.

Як загинув поет на Колимі?

За офіційними документами, Михайло Драй-Хмара помер 19 січня 1939 року від "ослаблення серцевої діяльності". Водночас існує інша версія його загибелі, яку передав колишній співтабірник поета Михайло Добровольський.

За цим свідченням, навесні 1939 року Драй-Хмара нібито спробував урятувати молодого в'язня, якого мали розстріляти, і загинув сам. Ця драматична розповідь стала частиною історичної пам'яті про поета.

Що залишив по собі Драй-Хмара?

За життя поет устиг видати лише одну збірку – "Проростень", що вийшла в Києві 1926 року. Він перекладав Шарля Бодлера, Поля Верлена, Стефана Малларме та інших європейських авторів, досліджував творчість Лесі Українки й зробив вагомий внесок у розвиток українського літературознавства. Значна частина його праць і перекладів залишилася неопублікованою.

Михайло Драй-Хмара став одним із символів Розстріляного відродження – покоління українських митців та інтелектуалів, яких радянський режим переслідував, ув'язнював і вбивав. У 1989 році поета реабілітували. Його доля нагадує, якою дорогою може бути спроба зберегти культурну незалежність в умовах диктатури.

Драй-Хмара не просто знав 19 мов – він прагнув, щоб українська література мала повноцінне місце серед літератур світу. Цю працю репресії не змогли стерти.