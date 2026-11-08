Борода Линкольна едва не разорила типографа: как он превратил провал в игровую империю

Как поиск выхода из финансовых затруднений привел Брэдли к делу всей его жизни – расскажет 24 Канал.

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Как борода Линкольна ударила по бизнесу?

8 ноября 1836 года родился Милтон Брэдли – будущий пионер американской индустрии настольных игр. Сначала он работал чертежником, но впоследствии увлекся литографией – способом печати, позволявшим тиражировать детализированные изображения. В 1860 году Брэдли открыл собственное дело в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Одним из самых успешных его товаров стали портреты кандидата в президенты Авраама Линкольна. Брэдли поддерживал политика, а в благосклонном к нему Массачусетсе изображения хорошо продавались. Казалось, печатник нашел надежный источник прибыли. Однако на портретах Линкольн был гладко выбрит. Когда он отпустил бороду, изображения перестали соответствовать его новому облику, и спрос упал.

Брэдли даже предлагал покупателям вернуть деньги, что нанесло его делу значительный ущерб. Перед этим 11-летняя Грейс Беделл написала Линкольну письмо, посоветовав отрастить бороду. Насколько именно она повлияла на его решение, точно неизвестно. Однако впоследствии политик встретился с девочкой и сказал, что прислушался к ее совету.

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Что он придумал вместо портретов?

Брэдли нужно было найти новый товар, который можно было бы изготавливать на его типографском оборудовании. Он обратил внимание на настольные игры, в которые сам любил играть с друзьями, и решил создать свою собственную – простую, увлекательную и поучительную. Так появилась The Checkered Game of Life – "Клетчатая игра жизни".

Ее поле напоминало шахматную доску, а клетки обозначали различные жизненные обстоятельства. Игрокам предстояло преодолевать испытания, сочетая удачу с выбором и стратегией. Брэдли не изобрел настольные игры с нуля, но предложил семьям доступное развлечение с воспитательным содержанием. На поле можно было:

попасть в тюрьму,

потерпеть разорение,

продвигаться к успеху и счастливой старости.

Почему в "Игре жизни" не было кубиков?

Первая версия игры значительно отличалась от современной. Ее главной темой были моральные принципы: ячейки символизировали честь, правду и умеренность или праздность, преступность и пьянство. Вместо привычных кубиков использовали специальную волчку с цифрами – теетотум.

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Кубики ассоциировались с азартными играми, а Брэдли стремился предложить развлечение, которое родители сочтут полезным для детей. Семья могла проводить время вместе и одновременно обсуждать последствия хороших и плохих поступков.

Как игра стала хитом среди семей и солдат?

Брэдли лично развозил свою новинку по магазинам, в частности в Нью-Йорке. Усилия оправдались: по данным Смитсоновского института, первый тираж в 45 тысяч экземпляров был распродан в течение года.

Но начало Гражданской войны принесло новые трудности: продажи сократились. Предприниматель вновь приспособился к обстоятельствам и начал выпускать компактные наборы для солдат, которым требовалось досуг между боями и переходами. В наборы входили:

шахматы,

шашки,

домино,

нарды,

"Игра жизни".

Они были легкими и удобными для переноски, поэтому игру можно было взять с собой в дорогу. Это помогло Брэдли найти новых покупателей и поддержать бизнес во время войны.

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Первая игра Милтона Брэдли, 1860 год / Фото The Big Game Hunter

Что стало с компанией Брэдли?

Компания продолжила развиваться и после смерти основателя в 1911 году. А в 1960-м, к ее столетию, "Игру жизни" существенно модернизировали: вместо нравственных наставлений на первый план вышли профессия, семья, автомобиль и деньги. В 1984 году Milton Bradley приобрела Hasbro.

Дело, которое начиналось с печати изображений, стало частью большой игрушечной корпорации. Неудача с портретами заставила Брэдли искать новое применение своим навыкам и оборудованию. Он сменил направление бизнеса – и создал игру, история которой продолжается уже более полутора веков.