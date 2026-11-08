Борода Лінкольна ледь не розорила друкаря: як він перетворив провал на ігрову імперію

Як пошук виходу з фінансової скрути привів Бредлі до справи всього життя – розкаже 24 Канал.

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Як борода Лінкольна вдарила по бізнесу?

8 листопада 1836 року народився Мілтон Бредлі – майбутній піонер американської індустрії настільних ігор. Спочатку він працював креслярем, але згодом захопився літографією – способом друку, який дозволяв тиражувати деталізовані зображення. У 1860 році Бредлі відкрив власну справу в Спрингфілді, штат Массачусетс.

Одним із найуспішніших його товарів стали портрети кандидата в президенти Авраама Лінкольна. Бредлі підтримував політика, а в прихильному до нього Массачусетсі зображення добре продавалися. Здавалося, друкар знайшов надійне джерело прибутку. Однак на портретах Лінкольн був поголений. Коли він відростив бороду, зображення перестали відповідати його новому образу й попит упав.

Бредлі навіть пропонував покупцям повернення грошей, що завдало його справі значних збитків. Перед цим 11-річна Ґрейс Беделл написала Лінкольну листа, порадивши відростити бороду. Наскільки саме вона вплинула на його рішення, достеменно невідомо. Проте згодом політик зустрівся з дівчинкою та сказав, що дослухався до її поради.

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Що він придумав замість портретів?

Бредлі потрібно було знайти новий товар, який можна виготовляти на його друкарському обладнанні. Він звернув увагу на настільні ігри, у які сам любив грати з друзями, й вирішив створити власну – просту, захопливу та повчальну. Так з'явилася The Checkered Game of Life – "Картата гра життя".

Її поле нагадувало шахівницю, а клітинки позначали різні життєві обставини. Гравці мали долати випробування, поєднуючи удачу з вибором і стратегією. Бредлі не винайшов настільні ігри з нуля, але запропонував родинам доступну розвагу з виховним змістом. На полі можна було:

потрапити до в'язниці,

зазнати розорення,

просуватися до успіху й щасливої старості.

Чому в "Грі життя" не було кубиків?

Перша версія гри значно відрізнялася від сучасної. Її головною темою були моральні принципи: клітинки символізували честь, правду й поміркованість або неробство, злочин і пияцтво. Замість звичних кубиків використовували спеціальну дзигу з числами – теетотум.

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Кубики асоціювалися з азартними іграми, а Бредлі прагнув запропонувати розвагу, яку батьки вважатимуть корисною для дітей. Родина могла проводити час разом і водночас обговорювати наслідки добрих та поганих учинків.

Як гра стала хітом серед родин і солдатів?

Бредлі особисто возив свою новинку до магазинів, зокрема в Нью-Йорку. Зусилля виправдалися: за даними Смітсонівського інституту, перший наклад у 45 тисяч примірників розпродали протягом року.

Та початок Громадянської війни приніс нові труднощі: продажі скоротилися. Підприємець знову пристосувався до обставин і почав випускати компактні набори для солдатів, яким потрібне було дозвілля між боями та переходами. До наборів входили:

шахи,

шашки,

доміно,

нарди,

"Гра життя".

Вони були легкими й зручними для перенесення, тому розвагу можна було взяти із собою в дорогу. Це допомогло Бредлі знайти нових покупців і підтримати бізнес під час війни.

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Перша гра Мілтона Бредлі, 1860 рік / Фото The Big Game Hunter

Що сталося з компанією Бредлі?

Компанія продовжила розвиватися й після смерті засновника у 1911 році. А в 1960-му, до її сторіччя, "Гру життя" суттєво осучаснили: замість моральних настанов на перший план вийшли професія, сім'я, автомобіль і гроші. У 1984 році Milton Bradley придбала Hasbro.

Справа, яка починалася з друку зображень, стала частиною великої іграшкової корпорації. Невдача з портретами змусила Бредлі шукати нове застосування своїм умінням та обладнанню. Він змінив напрямок бізнесу – і створив гру, історія якої триває вже понад півтора століття.